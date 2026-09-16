След скандала с Валерия Велева: АЕЖ призова за разследване на "Епицентър" и "ПИК"

След скандала с журналиста Валерия Велева и оповестените данни на деца по случая "Петрохан - Околчица" от сайтове като "Епицентър" и "ПИК", от Асоциацията на европейските журналисти в България (АЕЖ) призоваха да се разследва незаконното разгласяване на личните данни на деца в риск в сензационни издания.

Припомняме, че в двата информационни портала, чиято редакционна политика често попада в обществените дебати, бяха публикувани експертизите по криминалния случай, без да анонимизират лични данни на засегнати лица, в това число и непълнолетни лица в риск. "За тези деца е изнесена и изключително деликатна информация, която е важна за разследването, но води до повторна виктимизация на пострадали от евентуални престъпления. Съвкупността от личните данни и разкритата чувствителна информация поставя в сериозен риск живота и здравето на тези деца. Етичните стандарти в журналистиката изискват внимателна преценка за баланса между обществения интерес и защитата на други права на гражданите, включително висшия интерес на замесените деца, при решението каква част от станалата ни известна информация да публикуваме. С публикуването на експертизата в нейната пълнота сайтовете "Епицентър" и "ПИК" погазват етичните стандарти", пишат от АЕЖ.

Още: Божанов: Напускането на Велева не е достатъчно, Йотова дължи обяснение

В позицията си те уточняват, че има и нарушение на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни, поради което АЕЖ ще сезира компетентните институции (Държавна агенция за закрила на детето, Комисия за защита на личните данни, Главна дирекция “Борба с организираната престъпност", отдел “Киберпрестъпност), които в рамките на своя мандат да предприемат административни мерки за това нарушение.

"Не на последно място, се обръщаме към прокуратурата с призив да обясни избирателното изтичане на документи от досъдебни производства към сензационни сайтове. Този похват датира от времето на Гешев и Сарафов и обикновено се използва по случаи от висок обществен интерес, които се употребяват политически", пишат още от АЕЖ.

Още: Криминалният психолог Росен Йорданов с часовник за 100 000 евро? Въпроси без отговор след пресконференцията за "Петрохан"

Скандалът

Припомняме, че по-рано в сряда журналистът Валерия Велева обяви оттеглянето си от Инициативния комитет, подкрепящ кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президентските избори. Тя подчерта, че кампанията била започнала по "най-калния възможен начин" и използва политически наратив с цел да защити журналистическото си решение да публикува личните данни.

Впоследствие с прессъобщение от пресслужбата на държавния глава определиха решението на Велева за оттеглянето ѝ от комитета като правилно.

Още: "ДАНС покровителства групи срещу децата": ПП прехвърлиха топката към Радев за "Петрохан" (ВИДЕО)