Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо се впуска в ново предизвикателство, което ще го изправи пред едно от най-тежките изпитания в моторните спортове. Испанецът ще участва в Рали Дакар през януари 2027 година с Астън Мартин, като същевременно ще продължи кариерата си във Формула 1. 45-годишният пилот ще бъде част от впечатляващ отбор заедно с легендарния Себастиан Льоб и Лукас Мораеш.

Алонсо се завръща в Дакар след седем години

За испанския ветеран това ще бъде второ участие в престижната офроуд надпревара. През 2020 година той дебютира с Тойота и завърши на 13-о място в генералното класиране, като най-силното му представяне беше в осмия етап, когато финишира втори. Негов навигатор отново ще бъде Марк Кома, който има пет титли от Рали Дакар в категорията на мотоциклетите.

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"Исках да приема предизвикателството да участвам както във Формула 1, така и в Рали Дакар в рамките на една година. През 2020-а това беше едно от най-трудните и приятни състезания в кариерата ми", заяви Алонсо. Испанецът подчерта, че Формула 1 остава негов основен приоритет, но желанието му да се състезава го е мотивирало да предприеме тази необичайна стъпка.

Астън Мартин събра звезден отбор за дебюта си

Британският производител ще дебютира в Рали Дакар с три автомобила Aston Martin Dreadnought, разработени съвместно с Prodrive. Любопитното е, че машината първоначално е създадена като концепция за видеоигра, преди проектът да бъде превърнат в реален състезателен автомобил.

Освен Алонсо зад волана ще застанат деветкратният световен рали шампион Себастиан Льоб и Лукас Мораеш, който спечели световната титла в рали-рейд през 2025 година. Рали Дакар 2027 ще се проведе между 9 и 23 януари в Португалия и Мароко. Това ще бъде първото завръщане на легендарното състезание на африканския континент от 20 години насам.

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