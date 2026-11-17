ЦСКА и Левски демонстрират коренно различно представяне в европейските клубни турнири през настоящия сезон. Докато "сините" имат седем точки от четири мача в Лига Европа, "червените" са спечелили само една точка в три срещи от Лигата на конференциите. Любопитно сравнение на статистиката на УЕФА обаче показва огромно предимство за възпитаниците на Маркус Гиздол по един показател – пробяганите километри. В числата има и съществена особеност.

ЦСКА с внушително предимство в пробяганите километри според УЕФА

Официалната статистика на европейската футболна централа показва, че футболистите на ЦСКА са изминали общо 357,97 километра в трите си двубоя от Лигата на конференциите. Това прави средно по 119,33 километра на среща. При Левски отчетената дистанция е 334,73 километра за четири мача в Лига Европа, или средно по 83,69 километра.

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Данните са цитирани от "Мач Телеграф", но трябва да се разглеждат внимателно. Средната стойност за Левски е необичайно ниска за професионален футболен отбор и повдига въпрос дали информацията за всички четири срещи е пълна. Например при победата над Ягелония със 1:0 други статистически платформи отчитат близо 99,24 километра за "сините".

Различните стилове на Гиздол и Веласкес

Въпреки статистическата въпросителна двата столични гранда имат видими различия в подхода си. След пристигането на Маркус Гиздол ЦСКА залага на по-агресивна преса и директни атаки, докато Хулио Веласкес предпочита по-продължително владение на топката и постепенно изграждане на нападенията.

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