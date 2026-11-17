В нощта на 18 ноември небето ще бъде озарено от метеорния поток Леониди - поток, който някога е изсипвал до 100 000 метеора на час на Земята. Учен от Пермския политехнически университет обясни кога да наблюдаваме и какво да очакваме.

Метеорният поток Леониди

В нощта на 17 срещу 18 ноември Земята ще премине през прашната следа на кометата 55P/Tempel-Tuttle. Очаква се метеорният поток Леониди да достигне пика си около 2:45 ч. сутринта московско време, с до 15 проблясъка на час, според експерта от Пермския политехнически университет Евгений Бурмистров.

Пресслужбата на университета обясни, че Леонидите са видими ежегодно от 6 до 30 ноември. Потокът е кръстен на съзвездието Лъв, където се намира неговият радиант. Може да се наблюдава от всяка точка на планетата. Първото споменаване на потока датира от 902 г. в китайски хроники. Въпреки това, той достига истинския си пик през 1833 г., когато до 100 000 метеора на час преминават през Северна Америка. Тогава Денисън Олмстед и Александър Туининг независимо един от друг забелязват, че траекториите на метеорите произхождат от един-единствен регион на небето.

Родителското тяло на потока е краткопериодичната комета 55P/Tempel-Tuttle, открита от Ернст Темпел през 1865 г. и Хорас Тътъл през 1866 г. Тя принадлежи към семейството на Халеевите комети и прави една обиколка около Слънцето на всеки 33,2 години. По време на преминаване през перихелия, ядрото изхвърля прах и лед, образувайки неравномерна следа. Земята пресича тази следа ежегодно, но поради неравномерността на следата, активността на потока варира: понякога се проявява като метеорна буря, понякога като умерен дъжд. След преминаване през перихелия, облакът се насища, така че Леонидите са особено силни веднъж на всеки 33 години.

Въпреки този цикъл обаче, метеорните потоци все още могат да поднесат изненади. Именно това се случи през 1900 и 1901 г.: наблюдателите станаха свидетели на неочаквано голям брой проблясъци, докато през 1931 и 1932 г. небето остана почти празно. През 1966 г. честотата достигна 10 000 метеора на час. А през 1998 г. зрелищно изригване избухна 16 часа по-рано от прогнозите на астрономите.

Метеорите навлизат в атмосферата с приблизително 71 км/с, изгаряйки мигновено. Цветът им зависи от състава им: натрият е оранжев, магнезият - изумруден, желязото - златист, а калцият - лилав. Следите траят няколко секунди.

Най-доброто време за наблюдение е през втората половина на нощта, по-близо до зазоряване: Луната ще бъде скрита, а радиантът ще бъде висок. Погледнете на изток, към съзвездието Лъв, което наподобява обърнат с главата надолу въпросителен знак, обхващащ широка област около себе си.

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