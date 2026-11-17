Финансовият скандал около Манчестър Сити придобива нови измерения, като последствията от него могат да засегнат всички 20 клуба във Висшата лига. Ръководството на английския елит е поискало от отборите да поемат разходите за евентуални съдебни дела срещу изпълнителния директор Ричард Мастърс и още четирима високопоставени представители на организацията. Причината са заплахите за съдебни искове от двама от големите спонсори на "гражданите".

Манчестър Сити може да създаде огромни проблеми на Висшата лига

Според британския "Таймс" предложението ще бъде обсъдено на среща на клубовете в Лондон на 19 ноември. За приемането му ще бъде необходима подкрепата на поне 14 от 20-те участници в първенството. Идеята е отборите колективно да покриват разходите за адвокати и евентуални обезщетения при съдебни искове срещу ръководителите на лигата.

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Освен Мастърс защитата ще обхваща председателя Алисън Бритън и тримата неизпълнителни директори Май Файфийлд, Дармаш Мистри и Матю Райдър. При сегашните правила юридическите разноски на директорите се възстановяват само ако спечелят съответното дело. Предложените промени ще осигурят финансова защита и при неблагоприятен изход.

Спонсорите на Манчестър Сити заплашват със съд

Напрежението възникна след решението на независима комисия от 29 септември, която установи сериозни нарушения на финансовите правила от страна на Манчестър Сити. Според заключенията клубът е използвал фиктивни търговски споразумения, за да завишава приходите и да намалява отчетените разходи в периода 2009–2018 година. Общият финансов ефект от нарушенията надхвърля 900 милиона паунда.

Междувременно авиокомпанията "Етихад Еъруейс" и телекомуникационният гигант "Етисалат" категорично отхвърлиха констатациите, свързани с тях, като обявиха, че обмислят съдебни действия. Макар предложението на Висшата лига да не споменава изрично Манчестър Сити, според британските медии именно опасенията от подобни искове стоят зад инициативата.

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