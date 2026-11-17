Сериозни кадрови проблеми застигнаха Левски преди заключителната серия от мачове за 2026 година. Общо шестима футболисти на "сините" имат различни здравословни оплаквания, което създава допълнителни главоболия на старши треньора Хулио Веласкес. Най-големите въпросителни са свързани с двама от основните му играчи – Акрам Бурас и Сержиньо, но на "Герена" се надяват да ги възстановят за предстоящото европейско гостуване на Олимпик Марсилия.

Левски се надява на две важни завръщания

Според "Тема Спорт" очакванията са Бурас и Сержиньо да бъдат готови за сблъсъка с френския гранд на 26 ноември. Двамата пропуснаха загубата с 0:3 от ЦСКА заради контузии. Алжирският халф продължава да бъде преследван от физически проблеми, които ограничиха участията му до едва осем мача през сезона. В тях той реализира две попадения. Сержиньо пък получи травма в областта на адукторите при победата с 1:0 над Ягелония. Преди това португалецът не беше пропускал двубой на "сините" през кампанията, като има 26 срещи и четири гола.

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Още четирима са с оплаквания

В лазарета продължава да бъде Радослав Кирилов, който претърпя две операции на коляното от лятото насам. Асен Митков също има проблеми с коляното, докато Мустафа Сангаре и Гашпер Търдин са с физически оплаквания. Състоянието на футболистите ще бъде оценено при подновяването на подготовката за домакинството на Локомотив София на 22 ноември.

Междувременно четирима национали ще се присъединят по-късно към тренировките – Огнян Владимиров, Оливер Камдем, Никола Серафимов и Кристиан Макун. След срещата с Локомотив София на Левски предстои гостуване на Олимпик Марсилия на 26 ноември от 19:45 часа в петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

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