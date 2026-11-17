Временно управляващият посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл подчерта на среща с вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, че се работи по цел да се насърчат повече американски компании да инвестират у нас, както и да се създават и улесняват възможностите за бизнес и партньорства "за всички вас в Съединените щати". Конкретен резултат от мисията е заявеният инвестиционен интерес от SpaceX - компанията на Илон Мъск, похвалиха се от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Представители на компанията, които вече са на посещение у нас проведоха среща с вицепремиера Пулев и подчертаха интереса си към разширяване на партньорството с български компании и на инвестиционното си присъствие в България.

Сред основните теми по време на срещата бяха изграждането на инфраструктура за сателитни комуникации чрез наземни станции, необходимите съоръжения за поддържане на системата Starlink, както и възможностите за развитие на центрове за данни и изчислителна инфраструктура. На нея стана ясно, че от американската компания имат сериозен интерес България да се превърне в техен комуникационен център за региона, става ясно от прессъобщение на министерството от 17 ноември.

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Министър Пулев:

България преминава от установяването на контакти към конкретни последващи действия за привличане на инвестиции и задълбочаване на индустриалното и технологичното сътрудничество, стана ясно от събитието, на което присъстваха още от Американската търговска камара, както и представители на компаниите, участвали в бизнес делегацията, водена от вицепремиера във Вашингтон през октомври.

Основен акцент беше обратната връзка от българския бизнес след проведената мисия и необходимите следващи стъпки за превръщането на установените контакти в реални инвестиционни проекти и дългосрочни партньорства.

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„Именно тук досега е допускан пропуск като администрация. Отива се на място, провеждат се поредица от добри срещи, но след това липсва последваща работа. Искам да променим това с вашето активно участие“, заяви Александър Пулев.

По неговите думи - преките чуждестранни инвестиции у нас са достигнали 3,83 млрд. евро за първите осем месеца на 2026 г. „Това е ръст от 100,5% спрямо същия период на миналата година и близо два пъти повече привлечен чуждестранен капитал“, изтъкна той. „Отчитаме и 65% ръст на одобрените международни инвестиции чрез механизма за скрининг спрямо съответния период на миналата година. Това са ясни сигнали, че усилията ни за по-предвидима бизнес среда и активна инвестиционна политика дават резултат“, допълни той.

Снимка: МИИИ

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По време на срещата вицепремиерът подчерта, че целта ѝ е да чуе конкретните потребности на компаниите и да осигури необходимото съдействие в следващите разговори и преговори. „За първи път имаме възможност да направим тази последваща стъпка по толкова конкретен начин, да обсъдим проектите и да активираме необходимата институционална подкрепа. Не искаме да допускаме практиката да организираме успешни посещения и срещи, след които да няма последващи действия“, посочи вицепремиерът.

Той припомни резултатите от посещението във Вашингтон, в което участваха 30 представители на 20 български компании, организирани от Американската търговска камара, от високотехнологичния и отбранителен сектор. Проведени бяха над 110 двустранни бизнес срещи. В рамките на официалната програма бяха осъществени и разговори с представители на Държавния департамент, Националния икономически съвет към Белия дом, както и 15 отделни разговора с водещи компании от отбранителния сектор.

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Министър Пулев заяви готовността на държавата да подкрепя инвестиционните намерения чрез ускорена административна подкрепа, институционална координация и приложимите финансови инструменти на Българската банка за развитие и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“.

„Налице е политическа воля за активно взаимодействие. Очакваме от бизнеса конкретни предложения и обратна връзка за това от каква подкрепа има нужда. Ние сме тук, за да ви помогнем“, допълни вицепремиерът.

Припомняме, че в проекта за бюджет 2027 на България са заложени капиталови разходи (инвестиции) в размер на 6,002 млрд. евро - съществено намаление спрямо 2026 г. Капиталовата програма се свива с около 35,9% в сравнение със заложените 9,361 млрд. евро в бюджета за 2026 г. Една от причините е приключването на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

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