Бивши политици, творци и преподаватели: Ясен е пълният състав на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев

Точно 227 души включва инициативния комитет, с който бе издигната кандидатурата на двойката Андрей Гюров и Георги Кандев за предстоящите президентски избори на 25 октомври. В списъка личат имената на дългогодишни бивши политици, творци и артисти, дипломати и университетски преподаватели.

Представяме ви пълния списък с членове, подредени по азбучен ред:

1. Александрина Пендачанска, оперна певица

2. Александър Алексиев, актьор и продуцент

3. Александър Камарашки, финансист, бизнесмен

4. Проф. Александър Кьосев, културолог и университетски преподавател

5. Проф. Амелия Личева, литературен критик и университетски преподавател

6. Ангел Василев, икономист и предприемач

7. Проф. Ангел Калайджиев, юрист и университетски преподавател

8. Антоанета Бачурова, журналист, сценарист и продуцент

9. Антон Панайотов, финансист и предприемач

10.Антонина Златарска, юрист

11. Асен Асенов, бизнесмен

12. Доц. д-р Ася Консулова-Кирова, медицински онколог

13. Проф. Атанас Кундурджиев, нефролог

14. Атанас Маев, икономист, културен мениджър и продуцент

15. Ахмед Даудов, общественик, турска общност в България

16. Бедрос Халваджиян, продуцент и предприемач

17. Богдан Александров, художник

18. Бойко Станкушев, журналист

19. Борис Харизанов, юрист

20. Борислав Герасимов, предприемач

21. Доц. Боряна Мусева, юрист и университетски преподавател

22. Боряна Пунчева, режисьор и университетски преподавател

23. Боян Аврамов, експерт по местно управление и защита при бедствия

24. Валентин Николчев, предприемач и собственик на бизнес

25. Гл. ас. д-р Ваня Кашукеева-Нушева, политолог и преподавател

26. Д-р Васил Костадинов, лекар

27. Васил Къркеланов, фотограф, режисьор, продуцент

28. Васил Стефанов, юрист

29. Василена Киара Димитрова, студент по медицина

30. Велика Иванова

31. Велина Кулина, общественик

32. Проф. Велислав Минеков, скулптор и университетски преподавател

33. Венелин Иванов, скулптор

34. Венелина Попова, журналист

35. Весела Кондакова, културен мениджър и университетски преподавател

36. Проф. Веселин Методиев, историк и университетски преподавател

37. Веселин Тодоров, музикант и предприемач

38. Вили Прагер, артист, хореограф, продуцент

39. Владимир Афенлиев, икономист и здравен експерт

40. Владимир Люцканов, актьор, сценарист, режисьор

41. Владимир Табутов, инженер и предприемач в енергийния сектор

42. Гавраил Билев, предприемач

43. Галин Стоев, режисьор и актьор

44. Д-р Георги Езекиев, хирург и онколог

45. Георги Иванов, журналист

46. Георги Иванов Георгиев, експерт по сигурност

47. Георги Клисурски, икономист и експерт по публични финанси

48. Георги Лозанов, културолог и медиен експерт

49. Георги Пеев, журналист, общественик и параолимпиец

50. Проф. Георги Фотев, социолог, философ и университетски преподавател

Още: Александрина Пендачанска и Константин Вълков оглавиха инициативния комитет на Гюров и Кандев, още над 200 души влизат в състава

51. Инж. Груд Илиев, предприемач

52. Груди Грудев, бизнесмен

53. Даниел Делибашев, финансист и общественик

54. Данчо Караджов, музикант и композитор

55. Десислава Златарова

56. Деян Енев, писател

57. Доц. Десислава Петкова-Варадинова, биолог

58. Деян Василев, икономист и предприемач

59. Доц. д-р Деяна Марчева, юрист и университетски преподавател

60. Деяна Щерева, инженер-химик

61. Джумхур Нехат Мехмед, софтуерен инженер

62. Димитър Бочев, писател, публицист и дисидент

63. Димитър Вълчев, адвокат

64. Д-р Димитър Димитров, лекар

65. Димитър Дурчов, предприемач

66. Доц. Димитър Илиев, автомобилен състезател и университетски преподавател

67. Димитър Карамфилов, музикант и композитор

68. Димитър Кърнев, музикант и композитор

69. Димитър Парасков, финансист и общественик

70. Димитър Русев, бизнесмен

71. Димитър Станчев, реставратор

72. Добромир Гюлев, експерт по оценка на риска

73. Проф. д-р Екатерина Михайлова, юрист и университетски преподавател

74. Ели Скорчева, актриса

75. Еми Барух, журналист и преводач

76. Ерсин Мустафов, музикант и вокалист

77. Жени Мичева, нотариус

78. Здравка Евтимова, писателка и преводачка

79. Зорница Захариева, учителка

80. Ибрахим Куруджу, спортен мениджър, дисидент и правозащитник

81. Проф. Ивайло Христов, актьор, режисьор и университетски преподавател

82. Иван Анчев, дипломат и експерт по национална и международна сигурност

83. Иван Георгиев

84. Проф. Иван Иванов, икономист и университетски преподавател

85. Проф. д-р Иван К. Иванов, психолог и преподавател

86. Иван Петков Иванов, икономист

87. Иван Петрушинов, актьор

88. Иван Стефанов Иванов, IT специалист

89. Иван Стръмски, юрист

90. Иван Шишиев, фотограф и публицист

91. Ивелин Попов, мениджър

Още: Победата за нас е задача №1: Василена Киара с разказ за инициативния комитет на Гюров-Кандев отвътре (ВИДЕО)

92. Иво Беров, журналист и писател

93. Иво Казасов, музикант

94. Илиан Георгиев, IT предприемач

95. Илия Антонов, експерт по национална сигурност

96. Полк. д-р Илиян Комитов, лекар, специалист по инфекциозни болести

97. Ирена Младенова, икономист и университетски преподавател

98. Ирина Макавеева Иванова

99. Искра Ангелова, журналист

100. Йордан Жечев, рекламист, творчески директор

101. Йордан Йорданов, юрист

102. Доц. д-р Калоян Ганев, икономист и университетски преподавател

103. Камен Алипиев-Кедъра, спортен журналист

104. Катя Стоянова

105. Катя Тричкова, филмов продуцент

106. Кирил Василев, бизнесмен

107. Койна Русева, актриса

108. Константин Вълков, журналист

109. Корман Исмаилов, икономист и общественик

110. Проф. Коста Костов, пулмолог

111. Костадин Колъпов, учител

112. Костадинка Биджева

113. Красимир Каменов Димитров

114. Красимир Петков, икономист и общественик

115. Кристина Грозева, режисьор, сценарист и продуцент

116. Кръстьо Пеев, общественик

117. Лалка Обрейкова, инженер, внучка на д-р Обрейко Обрейков

118. Левена Лазарова, журналист, издател и предприемач

119. Левон Хампарцумян, банкер

120. Любомир Христов, педагог и училищен директор

121. Д-р Людмил Матеев, невролог

122. Магдалена Малеева, професионална тенисистка, предприемач и общественик

123. Мариела Шошкова, икономист, галерист

124. Мариета Георгиева, инженер, педагог и експерт по професионално образование

125. Мария Стаевска-Коташева

126. Марияна Дамянова

127. Мартин Асенов, ландшафтен архитект

128. Доц. д-р Мартин Караманлиев, хирург и университетски преподавател

129. Мартин Папазов, ИТ предприемач

130. Инж. Мартин Петров, инженер и индустриален мениджър

131. Мартин Петров, юрист и експерт по международно наказателно право

132. Мартина Ненова, архитект

133. Мая Аргирова

134. Меглена Караламбова, актриса

135. Миглен Евлогиев, експерт по киберсигурност

136. Милен Кираджиев, предприемач и собственик на бизнес

137. Милен Недялков, учител

138. Мими Шишкова, юрист, издател, политически инфлуенсър и общественик

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139. Минчо Тодоров

140. Митко Кунчев, математик и педагог

141. Доц. д-р Михаил Околийски, психотерапевт, сексолог и университетски преподавател

142. Момчил Николов, писател

143. Д-р Момчил Хубчев, ендокринолог

144. Моньо Христов, земеделец, зооинженер, икономист и общественик

145. Инж. Мурад Тюрк, строителен инженер

146. Невена Калудова, актриса

147. Проф. Нели Огнянова, юрист, експерт по медийно право и университетски преподавател

148. Никола Груев - Котарашки, музикант, композитор и архитект

149. Никола Минчев, председател на 47-ото Народно събрание

150. Никола Янков

151. Николай Брънзалов, актьор

152. Николай Желязов, предприемач

153. Инж. д-р Николай Найденов, инженер по геодезия и университетски преподавател

154. Николета Петрова, педагог и образователен предприемач

155. Огнемир Велков

156. Инж. Олег Стоилов, машинен инженер и общественик

157. Павел Златаров, цигулар, диригент и концертмайстор

158. Павел Павлов, сценарист и режисьор

159. Павел Филипов, адвокат

160. Д-р Панчо Панайотов, лекар и общественик

161. Пенка Чернева, историк и архивист

162. Петко Славов, музикант, певец и автор на песни

163. Петър Вълчанов, режисьор и сценарист

164. Петър Петков, музикант, певец и композитор

165. Петър Петров, бизнесмен

166. Д-р Пламен Майсторов, анестезиолог

167. Пламен Христов, мениджър

168. Пламен Цанев

169. Преслав Иванов - Пресли, стриймър и създател на съдържание

170. Радослав Бимбалов, писател и рекламист

171. Радослав Бойчев, експерт по сигурността

172. Д-р Радослав Радев, специалист по лъчелечение и радиохирургия

173. Доц. д-р Радослав Чайров, химик и университетски преподавател

174. Доц. д-р Ралица Ганева, икономист и университетски преподавател

175. Румен Леонидов, писател, поет, публицист и издател

176. Румяна Бъчварова, социолог и дипломат

177. Руси Чернев, спортен журналист

178. Д-р Сашка Бизеранова-Стоянова, етнограф

179. Светлин Бонев, икономист

180. Светослав Дяков, бивш професионален футболист

181. Проф. Светослав Овчаров, режисьор, сценарист и университетски преподавател

182. Проф. д-р Свилен Маслянков, хирург и университетски преподавател

183. Свилен Ноев, музикант и вокалист на група „Остава“

184. Себахтин Исмаил, бизнесмен

185. Проф. Сергей Игнатов, египтолог и университетски преподавател

186. Симеон Леви, фотограф

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187. Симеон Стоилов, предприемач, икономист и дипломат

188. Симеон Христов, музикант и композитор

189. Симеона Джуброва, юрист

190. Славчо Свиленов, учител

191. Снежина Петрова, актриса и университетски преподавател

192. Д-р Станимир Качешмаров, лекар

193. Станимир Трошев

194. Станка Велинова, актриса и преподавател по актьорско майсторство

195. Стефан Бозаджиев, туроператор

196. Стефан Денолюбов, актьор

197. Стефан Митов, мениджър

198. Проф. д.н. Стефан Попов, философ и университетски преподавател

199. Стефан Тихолов, адвокат

200. Доц. Стефка Бонева, ядрен физик и изследовател

201. Проф. дфн Стилиян Йотов, философ и университетски преподавател

202. Стоян Петров Мавродиев, предприемач

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203. Проф. д-р Татяна Коцева, социолог и демограф

204. Теменужка Цветкова, помощник-фармацевт и общински съветник

205. Теодор Шишманов, музикант

206. Теодора Маркова, сценарист и продуцент

207. Тодор Иванов

208. Проф. д-р Тодор Тагарев, експерт по отбрана и сигурност и университетски преподавател

209. Трифон Сидеров, бизнесмен

210. Д-р Филип Гунев, експерт по сигурност и публични политики

211. Филип Шавов, експерт по дигитални комуникации, триатлонист и организатор на ултратриатлон „Лъвско сърце“

212. Д-р Хелия Кирилова Божилова, лекар

213. Христо Борисов, технологичен предприемач

214. Христо Панджаров, IT експерт

215. Проф. Христо Хинков, психиатър и експерт по обществено здраве

216. Доц. д-р Христо Христев, юрист и университетски преподавател по право на ЕС

217. Хубавена Хубенова, преводач

218. Цанка Илиева, мениджър

219. Доц. д-р Цвета Попова, юрист и университетски преподавател

220. Цветанка Йотина, кмет

221. Цветомир В. Цанов, спортист

222. Юлия Берберян, тенисистка и треньор по тенис.

223. Доц. Юлия Захариева, юрист и университетски преподавател по право на ЕС

224. Юлиян Леков, експерт по публична администрация

225. Юлиян Табаков, художник и сценограф

226. Яна Костова, бизнесдама

227. Яна Титова, актриса и режисьор

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