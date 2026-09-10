Руснаците поемат още повече на гърбовете си войната на Путин: Числата от Москва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Докато продължава да води агресивната си пълномащабна кампания в Украйна, Кремъл провежда все по-настъпателна фискална политика на фона на високите разходи за войната. Това задушава икономическия растеж на Русия и принуждава руските власти да орязват разходите, които не са свързани с военните действия, вероятно за сметка на благосъстоянието на гражданите. На 9 септември руското министерство на финансите публикува предварителна оценка на федералния бюджет, която показва, че дефицитът е достигнал 5,8 трилиона рубли (67,87 милиарда долара - т.е. 2,5 процента от руския БВП) в периода януари–август 2026 г., което е 1,5 пъти повече от бюджетния дефицит за същия период през 2025 г.

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Руските власти прогнозираха, че бюджетният дефицит за цялата 2026 г. ще бъде 3,8 трилиона рубли (44,47 милиарда долара, или 1,6 процента от БВП) - оценка, която е с около 35% по-ниска от действителния бюджетен дефицит към септември. Данните на министерството сочат, че двете основни причини за увеличения бюджетен дефицит са нарастващите разходи спрямо общите приходи и намаляващите приходи от нефт и газ. Данните сочат, че разходите по руския бюджет са нараснали до 31,72 трилиона рубли (371,17 милиарда долара), което представлява ръст от 14,7% спрямо периода януари–август 2025 г. Темпът на нарастване е по-бърз от този на приходите по руския бюджет, които са се увеличили с 9,2% до 25,93 трилиона рубли (303,42 милиарда долара). Руското министерство на финансите съобщи, че неочакваното увеличение на разходите по федералния бюджет през този период се дължи на сключването и авансовото плащане на държавни договори, вероятно свързани с отбраната.

На 9 септември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руското правителство не обсъжда увеличаване на данъците поради нарастващия бюджетен дефицит и че самият дефицит не бива да бъде повод за тревога, тъй като икономиката оставала стабилна.

В края на миналия месец пък Bloomberg съобщи, че руското правителство е намалило разходите по бюджетни пера, които не са свързани с войната, с 35 процента вследствие на недостиг на ликвидност през април 2026 г. Това показва, че разходите на Русия, свързани с войната, са се увеличили достатъчно, за да компенсират съкращенията в разходите, несвързани с войната, и да увеличат бюджетните разходи с 48 процента в периода от 2025 до 2026 г.

Снимка: Actualno.com, с помощта на ChatGPT

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На 31 август Руската централна банка публикува документ относно основните насоки на руската парична политика за периода 2027–2029 г., в който се очертават три прогнозни сценария за икономиката, включително „проинфлационен“ сценарий, според който се прогнозира, че инфлацията в Русия ще бъде между 4,5 и 5,5 процента, а растежът на БВП ще достигне между 1 и 2 процента през 2027 г. Тези цифри съвпадат с резултатите от проведеното на 2 септември от Руската централна банка проучване сред местни икономисти, които прогнозираха инфлация от 4,6 процента и растеж на БВП от 1,2 процента през 2027 г. Тези прогнозни данни сочат продължаваща висока инфлация и слаби показатели за растеж, обусловени от експанзивната фискална политика на руското правителство, строгата парична политика и икономиката, фокусирана върху войната.

Руският диктатор Владимир Путин наскоро даде приоритет на борбата с инфлацията за сметка на икономическия растеж и инвестициите, в опит да смекчи последиците от военните разходи и международните санкции срещу страната в навечерието на предстоящите избори за Държавната дума (парламента), насрочени за 18–20 септември. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) излиза с оценка, че високите разходи за отбрана и строгата парична политика на Русия задушават руската икономика, което води до стагнация в растежа на БВП и висока инфлация, и принуждава Путин да съкрати разходите, които не са свързани с войната, вероятно за сметка на благосъстоянието на руските граждани.

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Мирни преговори: Русия намекна, че е съгласна за тристранен формат

Същевременно Кремъл заяви, че е готов за нови мирни преговори за Украйна в тристранен формат (заедно със САЩ), макар няколко руски официални лица категорично дадоха да се разбере, че максималистичните цели няма да бъдат изоставени дори и в режим на вече променена динамика на фронта, която не е в изгода на Москва. Русия обаче няма да разкрива подробности за евентуално мирно споразумение, каза говорителят на Путин Дмитрий Песков. Преговори между Москва и Киев не са се провеждали от февруари насам.

🚨 JUST IN: Kremlin says it is ready for talks



At the same time, Russia will not disclose the details of any potential peace deal, according to Putin’s spokesman Dmitry Peskov.



After Witkoff and Kushner visited Moscow and Kyiv, Trump spoke with Putin — but has still not called… pic.twitter.com/d0hRANpT93 — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2026

След като американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха Москва и Киев, президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря с Путин, но все още не се е обадил на Володимир Зеленски. В Киев това се възприема като тревожен сигнал. „Русия продължава да подхвърля на Тръмп своята версия за събитията и го прави последователно, упорито и, бих казал, цинично“, заяви Евген Махда, директор на Института за световна политика.

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Руският президентски съветник Юрий Ушаков пък излезе с конкретна, цинична идея към американската страна за край на войната, която Москва започна - САЩ да спрат да осигуряват каквато и да е подкрепа за Киев.

🤡 Putin aide Ushakov gave Americans some advice on how to end the war faster



First of all — stop providing any assistance to Kyiv.



What did you think he was going to say? pic.twitter.com/OL2ILQJyiA — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2026

Самият Тръмп не спира с клишетата, които до момента не са довели до нищо - той провел „отличен разговор“ с Путин и смята, че руският лидер иска споразумение по въпроса за Украйна. Републиканецът добави, че би било „много добре“, ако и Зеленски иска споразумение. Истината е, че именно украинският президент настоява за споразумение за край на войната, и то с компромиси от страна на Киев, а диктаторът Владимир Путин не отстъпва от искането да владее цял Донбас, въпреки че не може да го превземе, армията му губи територии на фронта, които беше завзела преди това, а икономиката на Русия е в тежко положение.

The same incoherent nonsense we're hearing for over 1,5 year now. Trump says he had an "excellent conversation" with Putin and believes the Russian leader wants a deal on Ukraine. He added that it would be "very good" if Zelensky also wanted an agreement: "He wants to make a… pic.twitter.com/oLW0wUNPb5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2026

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Нови добри новини и за украинското оръжие - Украйна представи на международното отбранително изложение MSPO модернизиран БТР-4 с нова дистанционно управляема оръжейна станция BM-11 „Топаз“, стандартизирана за калибри, съвместими със стандартите на НАТО. Бронираната машина е въоръжена с украинско 30-милиметрово оръдие ZTM-1-01, със 7,62-милиметров картечен пистолет, 40-милиметров автоматичен гранатомет KBA.419 и противотанкови ракети Barrier.

Ukraine unveiled an upgraded BTR-4 at MSPO with a new BM-11 Topaz remote weapon station standardized around NATO calibers. It is armed with a Ukrainian 30 mm ZTM-1-01 cannon, 7.62 mm machine gun, 40 mm KBA.419 automatic grenade launcher and Barrier anti-tank missiles. #Ukraine pic.twitter.com/xMy7cmN4Ir — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2026

Доскорошният министър на отбраната Михайло Федоров каза, че Украйна скоро ще стартира в Киев най-големия си рисков фонд в областта на отбранителните технологии, след като е осигурила ресурси по време на срещи с рискови фондове и големи технологични компании. Фондът ще инвестира във военни стартъпи и утвърдени компании от отбранителния сектор, като ще се фокусира върху сензори за бойното поле и роботика, прехващачи с реактивни двигатели и евтини ракети за противовъздушна отбрана, както и нискобюджетни ударни ракети, които в бъдеще ще бъдат оборудвани с изкуствен интелект. Планира се също така създаването на отделен аналитичен център.

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Former Defense Minister Mykhailo Fedorov says Ukraine will soon launch what he calls its largest Defense Tech venture fund in Kyiv after securing resources during meetings with venture funds and Big Tech companies. It will invest in military startups and established defense… pic.twitter.com/tvy95DMVd1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2026

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Зеленски и норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре се срещнаха с ръководители от компаниите FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo, за да обсъдят антибалистичната програма „Фрея“, в която вече участие потвърдиха няколко европейски страни. Осло и Киев се споразумяха относно това какво трябва да направят националните лидери и правителствата на своето ниво и какво трябва да осигурят производителите и разработчиците. Зеленски заяви, че Украйна очаква първите практически резултати от тези усилия.

Zelensky and Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store met with executives from FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener and Leonardo to discuss the FREYJA anti-ballistic program. The sides agreed on what national leaders and governments… pic.twitter.com/S4KE9Qe3io — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2026

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 120 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 10 септември е имало 277 бойни сблъсъка спрямо 263 на 9 септември. Руснаците са хвърлили 331 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 29 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2117 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 500 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 913 FPV дрона, което е с 1680 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-голям брой руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – цели 44, като всички са отблъснати, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Още 7 руски пехотни нападения са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, а откъм Часов Яр до Константиновка (Краматорското направление) е имало само една атака. В Лиманското направление, което е горещата тема на фронта в последните дни, украинците посочват, че са отблъснали пет руски пехотни нападения. В Южнослобожанското направление, главно в района южно от град Вовчанск (Харковска област) ВСУ твърдят, че са станали 14 руски щурма, а при Гуляйполе, Запорожка област, е имало 10 сражения за денонощието.

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Руските военни блогъри продължават да отбелязват украинските контраатаки в района на Лиман и критикуват ширещата се култура на лъжата в руската армия. След четири месеца контранастъпление 3-ти армейски корпус на украинската армия е успял да отреже руснаците северно от Лиман и да освободи над 200 квадратни километра територия, по изчисления на OSINT-анализатора Клеман Молен. Според него това е една от най-важните победи на Украйна през 2026 г. и може да помогне за отблъскване на руската офанзива в Северен Донбас. От ISW обаче вече посочиха, че на този етап не са в състояние да оценят мащаба или резултатите от тези контрадействия: ВСУ са пробили руския обръч при Славянск: Една от най-големите победи за годината.

На 9 септември няколко Z-кореспонденти заявха, че ситуацията в района се влошава все повече за руските сили и че те са били принудени да се оттеглят от неуточнени предни позиции в района. Руският военнопропаганден канал "Два майора" например твърди, че украинските сили провеждат контраатаки в района от месеци насам, въпреки че руското военно командване докладваше, а и картите на други военни блогъри представяха „оптимистична картина“ на ситуацията. Военният блогър изтъкна, че „красивите доклади“ трябва да бъдат „абсолютно забранени“.

Украинските сили наскоро демонстрираха пълния си контрол над Святогорск (северозападно от Лиман), само няколко дни след като руският диктатор Владимир Путин заяви, че руските сили контролират населеното място. Руските военни блогъри отбелязаха опровержението на Украйна относно Святгоорск и все по-често изразяват недоволство от неверните твърдения на руските официални лица за напредък, особено в района на Лиман. Те подчертаха също така, че тези неверни доклади създават оперативни рискове за руските сили.

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Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, отказва да повярва, че контраатаката на ВСУ е съществена. Според него "врагът продължава упорито да атакува от плацдарма, от който уж вече се е оттеглил". Той цитира информация от Генералния щаб, че боеве се водят в Новоселовка, като селото се намира почти на „върха“ на плацдарма, който уж е бил изоставен от подразделенията и частите на 144-та и 2-ра механизирана пехотна дивизия на Русия. "За да атакуват Новоселовка, руските подразделения би трябвало да се намират поне в Шандриголово и Дерилово. Ще кажа още нещо, според моята информация... между село Ставки и село Мирно (точно там, където „се провеждаше настъпление“ на ВСУ до 5.09.2026 г.), към 7.09.2026 г. не само в самото село Ставки беше забелязана „малка пехотна група“ на противника, но и между самото село Ставки и село Мирно бяха забелязани цели 5 такива „групи“", пише Машовец.

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Руски войници записаха съобщение преди настъпление в района на Клищeевка (Донецка област, южно от Бахмут и Часов Яр), в което твърдят, че там вече са загубени около 1000–1 200 войници. Групата заяви, че им е била обещана артилерийска подкрепа и евакуация, постави под въпрос защо ги изпращат да се сражават за руини и железопътна линия, които смятат за безсмислени, и предупреди, че руските войски биват унищожавани. Те призоваха обществеността да изрази загриженост относно подготовката на войските и поискаха да бъде повдигнато наказателно преследване срещу командира на полка им, ако бъдат убити.

Russian soldiers recorded a message before an assault near Klishchiivka, claiming around 1,000-1,200 troops had already been lost there. The group said they had been promised artillery support and evacuation, questioned why they were being sent to fight over ruins and a railway… pic.twitter.com/dVL0QEJQx3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2026

Руската армия междувременно се похвали с въздушен успех. Руските сили нанесоха удар и унищожиха изтребител МиГ-29 на украинските военновъздушни сили във военновъздушната база „Василков“ край Киев с помощта на реактивен камикадзе-дрон „Геран-4“. Преди опита за удар изтребителят е бил забелязан по време на полет от разузнавателен безпилотен летателен апарат.

Russian forces targeted and destroyed a Ukrainian Air Force MiG-29 at Vasylkiv Air Base near Kyiv with a jet-powered Geran-4 kamikaze drone. Before the strike attempt, the fighter had been spotted in flight by a reconnaissance UAV. #Ukraine pic.twitter.com/UuW17CstBc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2026

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