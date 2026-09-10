Логиката е брутална, но проста: Залогът на Зеленски как Украйна да издържи по-дълго от Русия

През по-голямата част от войната Владимир Путин успяваше да предпази обикновените руснаци от най-лошите последици от войната в Украйна. Сега обаче стратегията на Киев е това да бъде променено. Украинският президент Володимир Зеленски залага, че изместването на военните действия все по-дълбоко във вътрешността на Русия ще окаже най-после натиск върху Кремъл да приеме мирните преговори на сериозно. Ударите по фабрики, рафинерии, складове в Русия, затварянето на летища и нарушаването на въздушния транспорт, липсата на гориво, недостигът на стоки в търговската мрежа заради нарушената логистика трябва да донесат на руснаците сътресения, които да направят живота им достатъчно труден, за да окаже на свой ред това натиск върху Путин.

Логиката е брутална, но проста, пише Politico в свой материал - икономическите и политическите разходи за войната за руснаците трябва да нарастват по-бързо, отколкото военните и гражданските разходи за украинците чрез ескалиращи въздушни удари.

Тази въздушна кампания на Украйна изглежда наистина успя да направи войната по-видима и осезаема за обикновените руснаци, на тях вече им е трудно да я игнорират. Това е важно, като се има предвид, че Кремъл до голяма степен бе успял да заглуши общественото недоволство и да държи руските медии на каишка, пише изданието.

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Въздушната кампания на Зеленски показа, че руските въоръжени сили не са способни да защитят страната напълно, казва Ян Матвеев, руски политически анализатор и бивш сътрудник на Алексей Навални. Това стана очевидно, например, през май, когато Кремъл бе принуден да съкрати драстично честванията за Деня на победата заради заплахата от украинските дронове.

Въпреки това Матвеев предупреждава, че рейтингът на одобрение на Путин едва ли ще падне докато по телевизията продължават да внушават на руснаците, че Русия е велика петролна сила - дори с очите си те да виждат огромни стълбове дим над градовете им или липсата на бензин на бензиностанциите.

Джон Лох, бивш служител на НАТО, сега работещ в мозъчния тръст "Център за нови евразийски стратегии", обаче казва:

"Тези атаки вредят на Путин – повече по отношение на позицията му сред елита, отколкото сред населението като цяло. Те все повече виждат, че войната не може да бъде спечелена при условията, които Путин е заявил, и че той е навредил на сигурността на Русия, вместо да я укрепи".

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Той отбелязва, че не вижда да се задават революция или държавен преврат. "Но ако недостигът на гориво продължи и още петролни депа бъдат унищожени, населението ще има повече въпроси за това колко дълго ще продължи това и на първо място най-вече защо е започнало", казва Лох.

За да увеличат натиска, Зеленски и неговите стратези сега се стремят да направят използването на руското търговско въздушно пространство все по-трудно, посочва изданието.

Бившият британски дипломат Тим ​​Уиласи-Уилси също смята, че въздушните удари на Украйна са се оказали "много, много успешни". Но неговите опасения са, че ситуацията в Украйна тази зима ще бъде много по-отчаяна отколкото тази в Русия.