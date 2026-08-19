Жестоко убийство: Откриха разчленен труп на млад мъж край Съединение

Труп на 27-годишен мъж е открит в село Найден Герово, община Съединение. Тялото е било напъхано в чувал и разчленено, съобщи Нова телевизия. Тялото е престояло в чувал няколко дни и намерено снощи. По случая е задържан бивш офицер от полицията. Бившият полицай се прехранвал като овчар, а чувалът е открит именно в овчарника му.

На място са полиция и разследващи.

Дни след убийството на Георги Кузев

Убийството идва дни след жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив, което разтърси обществото.

От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата - на 17 години от Стара Загора, първоначално се е свързало с Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15-годишна, а след решение на групата, му определя среща на Младежкия хълм. ОЩЕ: Съдът решава съдбата на момичетата, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев

Убеждението на тийнейджърите е, че 37-годишния мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателставата групата си купува дюнери и алкохол с взетите от него пари.

По-късно Георги беше погребан в деня, в който трябваше да навърши 37 години. ОЩЕ: “Сбогом“, вместо “Честит рожден ден“: Погребаха Георги Кузев в деня, когато трябваше да стане на 38 години (ВИДЕО)