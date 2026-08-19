След забраната във Франция: Мястото на досадните маркетинг обаждания в българското законодателство

България се нуждае от ясна и императивна правна уредба на телефонния маркетинг по примера на Франция, включително в контекста на тенденцията в Европейския съюз към затягане на правилата и постепенно преминаване от модела Opt-out (обаждания при липса на отказ) към Opt-in (обаждания само след предварително съгласие). Това коментира основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова в ефира на Bloomberg TV Bulgaria по повод новия френски закон, който забранява непоисканите рекламни телефонни обаждания.

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Тя обясни, че у нас Законът за защита на потребителите разглежда случаите, в които се касае за агресивна нелоялна търговска практика, което означава, че актът на обаждането трябва да е продължителен и настъпателен, за да се окачестви като нарушение.

"Законът за електронната търговия обхваща единствено изпращаните на електронната поща съобщения с търговска цел, като забранява изрично тези, за които потребителите не са дали предварително съгласие. Другият приложим нормативен акт е Регламентът за защита на данните (GDPR), който не забранява сам по себе си маркетинговите съобщения, а поставя изискването личните данни да бъдат обработвани законосъобразно, т.е. след получено съгласие (свободно, за конкретни цели и на конкретно лице, за определен период от време) или легитимен интерес (пропорционалност между интереса на компанията и интереса на потребителя.)", каза още експертът по потребителски права.

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Руменова посочи, че с новите правни норми френската държава прехвърля отговорността при провеждането на телемаркетинг и негативните последствия от него изцяло върху компаниите. "През годините, в рамките на общото европейско законодателство, в страната са въвеждани различни системи за защита на потребителите от непоискани търговски съобщения като забрани за телефонни обаждания с рекламни цели в определени часове и дни, макар само в конкретни сектори, регистри за вписване на отказалите се да получават такива, но ефективността им се оказва спорна. Близо три четвърти от французите продължават да бъдат тормозени по телефона с предложения за сделки в продължение на повече от 15 години", разказа още тя.

До новите правни норми във Франция се стига след като 11 неправителствени организации формулират дейността като "тормоз", в резултат на хората влизат в договорни отношение, с които не биха се съгласили. "Тези маркетингови трикове се превръщат в нещо повече от опит да се продаде стока или услуга на потенциалните купувачи в рамките на добросъвестни отношения потребител-компания", коментира Руменова.

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"Ако компанията прехвърли маркетинговите обаждания на кол център, тя продължава да носи същата отговорност за тези действия. Законът изключва мълчаливото съгласие и посочва изрично, че не бива да има предварително поставен тик, т.е. потребителят трябва да даде съгласие осъзнато и със собствена воля", изтъкна тя като положителни примери на новата уредба.

Руменова обърна внимание не само на предвидените сериозни санкции за всяко отделно обаждане (за физически лица - 75 000 евро, за компаниите – 375 000 евро,), но и на криминализирането на действието, когато обаждането е насочено към уязвими групи, за което санкцията може да достигне до 500 000 евро и извършителите да бъдат лишени от свобода до 5 години за извършителите.