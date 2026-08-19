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Почина барабанистът на ZZ Top Франк Биърд

19 август 2026, 9:42 часа 265 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Почина барабанистът на ZZ Top Франк Биърд

Франк Биърд, дългогодишният барабанист на легендарната рок група ZZ Top, е починал на 77-годишна възраст, съобщи TMZ. Според съдебния лекар на окръг Форт Бенд, Франк е починал на 17 август в своето ранчо в Тексас, заобиколен от семейството си, след престой в хоспис, като причината за смъртта все още не е оповестена.

"Истински, велик син на Тексас"

Основателят на ZZ Top Били Ф. Гибънс отдаде почит на музиканта в изявление, наричайки го "един от най-естествено новаторските барабанисти" и "истински, велик син на Тексас", подчертавайки, че характерният му ритъм е бил ключов за успеха на групата.

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Заради кончината му ZZ Top отмениха планираните концерти в Солт Лейк Сити и Колорадо Спрингс, като ще подновят изявите си този уикенд с два концерта на Austin City Limits - едно от любимите места на Франк. Здравословното състояние на музиканта вече беше принудило групата да отмени концерт на 5 август в Hollywood Bowl, а в последно време той отсъстваше от изявите ѝ, заместван от барабаниста Майкъл Монахан.

Франк се присъединява към ZZ Top през 1969 г. и прекарва повече от пет десетилетия като опора на групата заедно с Били Гибънс и покойния басист Дъсти Хил. Той свири на всичките 15 студийни албума на състава и допринася за хитове като "La Grange", "Tush", "Gimme All Your Lovin'", "Sharp Dressed Man" и "Legs". ZZ Top бяха приети в Залата на славата на рокендрола през 2004 г., а класическият състав на групата остана непроменен до смъртта на Дъсти Хил през 2021 г.

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Източник: БГНЕС

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почина ZZ Top Франк Биърд
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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