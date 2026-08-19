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4-годишно дете в безсъзнание в детска градина: Сестра нямало, деляли си я с училище

19 август 2026, 9:40 часа 417 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
4-годишно дете в безсъзнание в детска градина: Сестра нямало, деляли си я с училище

Инцидент в детска градина постави на дневен ред проблема с медицинските специалисти и тяхната заетост. Става въпрос за случай от бургаския квартал „Горно Езерово“, при който 4-годишно момиченце пострада сериозно, докато играе пред погледа на възпитатели в двора на филиала на детска градина „Синчец“. На място нямало медицински специалист, който да окаже първа помощ, тъй като неговият щат се поделял между градината и близко училище.

„Детето е в болница с оток в главичката след голям кръвоизлив от носа”, каза бабата на пострадалото момиченце Пепа Петрова.

„Инцидентът се е случил в предиобедните часове. Децата са тичали, при което момиченцето пада и се удря. Не е имало бутане от друго дете. При падането удря главата си, след което се изправя, губи съзнание и пада втори път”, допълни Петрова.

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Докато стигне до болницата детето повръщало 7-8 пъти и постоянно се унасяло в сън. В момента е настанено за наблюдение в отделението по неврохирургия на Университетската многопрофилна болница. Направеният скенер показал оток в главата, но за щастие детето е контактно и няма счупвания, предаде Нова тв.

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Източник: Getty Images

„Веднага след удара възпитателите са уведомили майката, която работи като фармацевт и тя бързо е пристигнала на място. Учителките са промили раната с риванол и са спрели кръвта, а екип на Спешна помощ не е потърсен. Не е имало нужда да се звъни на 112”, заяви директорът на детска градина „Синчец” Стефка Желязкова.

Сестрата се дели между градината и училище

Тя призна, че в момента на инцидента медицинското лице на градината обслужвало училище „Васил Левски“, тъй като щатът се дели между двете учебни заведения – 2 дни в детската градина и 3 дни в училището. Според нея колегите ѝ са реагирали абсолютно адекватно на ситуацията.

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Родителите на децата многократно са сигнализирали за проблема с липсата на постоянен медицински специалист в градината. Те са провеждали срещи с директорката и са молили да бъде осигурено такова лице. Наесен в градината ще бъдат приети още 40 деца, разпределени в две групи, а медик продължава да липсва.

„Имаме подадено искане към общината за осигуряване на медицинско лице, което да е постоянно в детската градина”, посочи Желязкова, но подчерта, че няма конкретен срок за назначаването му.

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Детска градина Медицински сестри медицинска сестра
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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