Глупостта на Тръмп помага на Путин да воюва в Украйна за по-дълго време (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заради подпалената от американския президент Доналд Тръмп война с Иран, започнала на 28 февруари, 2026 година, с успешния въздушен удар, убил атоялах Али Хаменей, икономиката на Путинова Русия би могла да издържи без нови големи трудости поне до следващата пролет или дори година. Това казва източник от европейските разузнавателни служби пред Fox News.

Основен фактор си остава цената на петрола – суровината дава почти до 50% от приходите в руския държавен бюджет. Цената на руския сорт "Уралс" беше паднала до 40 долара за барел в началото на 2026 година, но след като Тръмп атакува Иран и забърка поредната си каша, тя скочи до 82 долара през второто тримесечие на годината. Според Руската централна банка руската икономика е получила 30 милиарда долара допълнителни приходи от износ от април до юни, а приходите от петрол и газ в хазната през юли достигнаха рекордно високо ниво от повече от година - 934 милиарда рубли.

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"Това не решава структурните икономически проблеми на Русия", но от бюджетна гледна точка Путин "не е под натиск", добави разузнавателният източник. За първите 7 месеца на годината руският бюджетен дефицит е вече 6,5 трилиона рубли, с около 1 трилион повече от първоначално планираното за цялата 2026 година, а до края на годината може да стане 7 трилиона рубли според оценка на Сбербанк. През първото полугодие икономическият растеж в Русия е едва 0,6%, а обемът на производството се е сринал с 5%.

Икономическата ситуация е малко вероятно да принуди Путин да спре войната, особено когато има високи цени на петрола, казва Елина Рибакова, старши сътрудник в Института за международна икономика "Питърсън". "Трябва да стане много по-лошо", смята тя. Според нея много по-лошо ще е средните цени на петрола да са около 35-40 долара за барел за годината, което предвид войната в Иран изглежда невъзможно.

Засега Кремъл отбива икономическите неприятности – руският министър на енергетиката Сергей Цивильов заяви, че няма проблем да зарежда колата си с дизел и че дизел имало навсякъде. Но Цивильов каза още, че руското правителство активно работело да елиминира проблема с недостига на горива – хем нали той нямал проблем:

Russian Energy Minister Sergei Tsivilev says he personally has no problem finding fuel because his car runs on diesel, which he claims is “available everywhere.” Asked about worsening shortages, he acknowledged queues for petrol and said the government is “actively working to… pic.twitter.com/XiWN5ahp35 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 18, 2026

Перспективите пред войната

"Когато руските власти осъзнаят, че самото им съществуване е заложено на карта - те ще спрат, без да са постигнали никакви стратегически цели. Тогава ще има прекратяване на огъня и мир". Това е позицията на бившия министър на отбраната и бивш министър на дигиталната трансформация и цифровизацията на Украйна Михайло Федоров. Той го каза пред CBS:

"And when the Russian authorities realize that their very existence is at stake - they will stop without having achieved any strategic goals. Then there will be a ceasefire and peace." - Fedorov, Ukraine's former defense minister. pic.twitter.com/vbmjcap4Cq — WarTranslated (@wartranslated) August 18, 2026

Според Financial Times, Родни Мимс Кук-младши, близък сътрудник на американския президент Тръмп, наскоро е провел тайни разговори с представители на Кремъл. Това е включвало "тайна дипломатическа мисия", инициирана от самия Белия дом. Основният фокус е бил въпросът за прекратяване на войната в Украйна. Кук-младши отказа да коментира срещите си с руски представители, дали Тръмп го е помолил да поддържа тези контакти или дали ще се върне там в близко бъдеще. Според журналистическия материал, Кук-младши е бил изчерпателно инструктиран, преди да присъства на икономическия форум в Санкт Петербург през юни. Известно е, че сътрудникът на Тръмп се е срещнал с Антон Кобяков, старши помощник на Путин, макар че вероятно не само с него. Известно е също, че по време на презентацията си на форума Кук е предал на Путин "най-топлите поздрави от вашия приятел, президента Тръмп".

Юрий Ушаков, основен съветник на Путин, пак повтори, че замразяването на фронта на сегашната линия не е опция за Кремъл и че дипломацията имала нужда от тишина.

А на този фон опасенията в Русия, че предстои мобилизация, растат. Die Welt пък публикува запис на комуникация в руска военна част, осигурен от украинското разузнаване, в който командирът на частта заплашва подчинените си, че трябва да превземат поредното безименно селце в Украйна. "Никой няма да се връща, докато не превземете това село", казва командирът. Има и други прехванати записи – с оплаквания как руски войници гладуват и дори мислят да ядат котки, както и с данни, че ако някой отстъпи, ще бъде застрелян:

“Straight into an assault unit.” Russian woman says her conscript brother was forced to sign a military contract



According to her, conscripts were threatened and put under intense pressure to sign contracts.



“Either you sign the contract, or you go to prison for 15 years — and… pic.twitter.com/ySIkl0Z7oP — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2026

Украинският външен министър Андрий Сибиха настоя, че Украйна трябва да получи директен достъп до замразените на Запад руски активи, за да може да поддържа устойчивост. Става въпрос за около 600 млрд. долара. Сибиха каза, че активите са фундаментален ресурс за устойчивостта и макрофинансовата стабилност на Украйна, и заяви, че Киев ще настоява за повдигане на темата в ЕС и сред партньорите. Сибиха подчерта, че решението за активите трябва да бъде колективно – ОЩЕ: Белгия обмисля да прехвърли руски активи на Украйна: Има условие

Acting Foreign Minister Andrii Sybiha says Ukraine needs direct access to frozen Russian assets, citing World Bank estimates of more than $600 billion in damage to Ukrainian infrastructure. He called the assets a fundamental resource for Ukraine’s resilience and macrofinancial… pic.twitter.com/D2ng7giXKp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 18, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 98 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 18 август е имало 239 бойни сблъсъка спрямо 244 на 17 август. Руснаците са хвърлили 302 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 4 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3070 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 240 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 130 FPV дрона, което е почти същото ниво спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е било североизточно от Покровск, в сектора от Торецк към Константиновка - там Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че са регистрирани 31 руски пехотни нападения за денонощието. Още 27 са станали в Покровското направление. В Славянското направление е имало 16 сражения, при Гуляйполе в Запорожка област - 12, а в Южнослобожанското направление - 10 (всичките десет са били отблъснати, гласи сводката на ВСУ).

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Известният френски OSINT анализатор Клеман Молен публикува данни, че Украйна е изградила истинска крепост от нови отбранителни съоръжения на фронта – между Изюм и Орехов. Клеман смята, че на руската армия може да ѝ трябват години, за да ги пробие. Става въпрос за противотанкови ровове, бетонни пирамиди и множество редове бодлива тел. Позициите на украинската пехота и операторите на дронове са скрити по-дълбоко зад съоръженията - в гори и дървесни пояси. Целта на съоръжения е да забавят руската пехота, докато украинските оператори на дронове я открият и унищожат. Тези съоръжения няма да направят фронта непробиваем, но значително ще забавят руския напредък.

A “surprise” for Putin’s army: Ukraine has built around 300 km of new defensive lines



The defenses stretch between Izium and Orikhiv. According to OSINT analyst Clément Molin, it could take the Russian army years to break through them.



Anti-tank ditches, concrete pyramids and… pic.twitter.com/FMPZUfjRDx — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2026

Украйна все по-често използва търговски сателитни изображения в почти реално време, за да предостави на операторите си с дронове на фронтовата линия точна информация за руските позиции. Сателитните изображения, чието предаване някога отнемаше дни, сега могат да пристигнат за 15 минути до няколко часа до получателите, което позволява на екипите с дронове бързо да идентифицират руски войници, оборудване, маршрути за доставки и скрити позиции. Това направи ударите по-прецизни и по-трудни за избягване от Русия и помогна на Украйна да атакува противовъздушна отбрана, системи за електронна война, логистика и позиции в Крим и окупираните територии, пише The New York Times.

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Западната група сили на руската армия направи признание за Лиман - според нея кремълската пропаганда си измисля как руските части "продължават да прочистват района, блок по блок“, а всъщност такова нещо няма. "Ние твърдим, че в града няма редовни войски - така че оценете пълния мащаб на лъжите на нашата пропаганда", пише групировката войски "Запад" в Telegram. "Най-голямото постижение на нашите щурмови групи през последните няколко месеца е, че са проникнали по улиците „Вишневая“ и „Партизанская“ в североизточната част на града и са стигнали до улица „Пушкин“ само веднъж. Това е всичко! Но това не означава, че щурмовите части се отказват. Добрата новина е, че тези смели хора са успели да проникнат в района на улица „Привокзальная“. Лошата новина е, че вчера следобед врагът ги е открил, с всички последствия от това".

Същото не може да се каже за подразделенията за противовъздушна отбрана на 67-а моторизирана стрелкова дивизия, които предотвратили "вражески удар с дрон с голям обсег в тила - близо до Кировск (или по-точно в Стаханов) – в автомобилния парк на 37-и моторизиран стрелкови полк".

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Рибар" в сектора на Добропиля, северно от Покровск, руските сили "напълно са освободили Шевченко и са започнали боеве за Красноподиля" (и двете южно от Добропиля). Не това обаче показва картата на украинския мониторингов канал DeepState, който следи и най-малката промяна в позициите на фронта. "Въпреки това обстановката остава напрегната поради редовните удари с дронове от страна на врага", признава все пак "Рибар". Каналът, поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди още, че в западната част на Запорожка област щурмови самолети от 42-ра дивизия "разширяват присъствието си в Новоданиловка".

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Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) вероятно руските сили са укрепили някои позиции в Константиновка, в които преди това са проникнали. Кадри с геолокализация (ВИДЕО 18+), публикувани между 6 и 18 август, сочат, че руснаците са разширили предния фронт на бойното поле в източната и централната част на града. Украинските сили пък имат потвърден напредък в сектора на Славянск.

През изминалата нощ, в периода от 20:00 ч. московско време на 18 август до 08:00 ч. московско време на 19 август, силите за противовъздушна отбрана на Русия в състояние на бойна готовност са "пресекли и унищожили" 453 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Калуга, Владимир, Нижни Новгород, Вологда, Орел, Тула, Липецк, Рязан, Ярославъл, Волгоград, Ростов, Саратов, Самара, Уляновск, Московска област, Краснодарски край, анексирания полуостров Крим, Република Башкортостан и над Черно море, твърди руското военно министерство.

Пламна обаче пореден руски военен завод след атака с дронове - "Свердлов" в Дзержинск вероятно се намира на територията на военния завод „Свердлов“, област Нижни Новгород, Жители публикуваха кадри от масивна атака с безпилотни апарати и гъст дим, издигащ се над града. Анализатор от руския опозиционен канал ASTRA установи, че източникът на дима най-вероятно се намира на територията на завода за взривни вещества „Свердлов“. Той е разположен в западната част на Дзержинск, на около 5 километра от жилищна сграда, която също е била засегната от атаката с дронове.

Заводът „Свердлов“ е основното предприятие в Дзержинск и част от руския военнопромишлен комплекс. Това е стратегически важен завод за отбранителна химия и един от най-големите производители на взривни вещества в Русия, с история, простираща се над 100 години. Предприятието беше включено в санкционния списък на Украйна „за подкрепа на действия, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна“. На 23 юни 2023 г. заводът беше добавен към санкционния списък на страните от ЕС. Заводът е обект на санкции и от страна на САЩ, Обединеното кралство, Япония и Швейцария. „Свердлов“ е бил многократно атакуван от украински дронове и преди, включително на 30 април тази година.

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Украинските военновъздушни сили съобщиха, че 58 въздушни цели са били свалени или неутрализирани през нощта. Това е станало, след като Русия е атакувала Украйна с две балистични ракети „Искандер-М“, 65 атакуващи дрона от типа „Шахед“ (включително с реактивни двигатели), дронове от типа „Гербер“, безпилотни боеприпаси от типа „Бандерол“ и симулатори на дронове. Свалени са 56 безпилотни летателни апарата, както и два боеприпаса „Бандерол“ в северната, южната и източната част на страната.

Въздушни удари са регистрирани на 10 места, а отломки са паднали на още три места, съобщават ВВС на Украйна. Един човек е загинал, а шестима са ранени при руска атака с дронове в Запорожие, твърдят местните власти. „Руски дронове удариха областния център. Пострадаха жилищни и нежилищни сгради, като избухна пожар. Според предварителни данни шестима души са ранени. За съжаление, един човек е загинал“, съобщи ръководителят на Областната военна администрация.