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Кой е Крум Ефремов - новият македонски посланик в България (СНИМКА)

19 август 2026, 9:40 часа 327 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Krum Efremov
Кой е Крум Ефремов - новият македонски посланик в България (СНИМКА)

След като стана ясно, че Крум Ефремов ще е новият посланик на Северна Македония в България, македонските медии разпространиха подробности за неговата биография. Преподавател, дипломат и бивш посланик на югозападната ни съседка в Армения и Украйна. Посланик в Киев става през 2019 г. Той е на тази позиция, когато Русия нахлу в Украйна, и остана на поста до март 2023 г., пише emagazin.mk.

Той идва на новата си позиция от директорския пост на Дирекция „Икономическа и публична дипломация“ в Министерство на външните работи и външната търговия на Северна Македония. Това е сектор, който обхваща икономическа дипломация, популялизирането на македонските компании и износа, публичната и културната дипломация, както и част от комуникацията с диаспората, пише още изданието emagazin.mk. ОЩЕ: Скопие праща нов посланик в София: Ето кой е той

Още из биографията му

Ефремов е роден на 28 август 1970 година, което означава, че в момента е на 56 години. Според биографията му от 1999 до 2003 г. е бил секретар и член на македонската експертна група в процеса на присъединяване към Световната търговска организация, а също така е завършил специализирано обучение по търговска политика в Женева, организирано от Института за обучение на СТО.

Той е бил главен македонски преговарящ за ЦЕФТА 2006 и в работната група потърговия на Пакта за стабилност.

Ефремов е и член на смесени комитети за прилагане на споразумението за свободна търговия с няколко държави, включително и България.

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Той заема и поста председател на Македонския съвет за защита на потребителите, член на правителствената комисия за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба и участва в няколко международни икономически механизми.

От 2009 г. е директор на дирекция „Икономическа дипломация“ в Министерството на външните работи.

От 2014 до 2019 г. е специален съветник на министъра на външните работи и външната търговия. 

През 2010 г. е назначен в Американския колеж в Скопие, където преподава в областта на бизнеса и икономиката, а също така е автор на научни статии, посветени на икономическата дипломация, ЦЕФТА, регионалната търговия и икономическото развитие. ОЩЕ: Руското влияние в македонската църква: Скорошно посещение на руския посланик го потвърди (СНИМКА)

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посланик Северна Македония Крум Ефремов
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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