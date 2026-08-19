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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 19.08.2026

19 август 2026, 9:23 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 19.08.2026

Днешният ден ще предложи нови емоции на феновете на футбола. Испанската Ла Лига вече започна, а тази вечер предстои да се изиграе двубоят между Атлетико Мадрид и Малага. Привържениците ще могат да се насладят и на още два мача от плейофната фаза на Шампионска лига. Феновете на тениса пък ще имат възможност да гледат срещите от турнира от сериите Мастърс в Синсинати.

Какво може да гледате по телевизията днес:

16:30 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, първи етап, мъже, Евроспорт 1

18:00 Тенис; ATP 1000: Синсинати, MAX Sport 1

22:00 Футбол: Атлетико Мадрид – Малага, Ла Лига, MAX Sport 4

22:00 Футбол: Селтик – ЛАСК Линц, Шампионска лига, bTV Action

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22:00 Футбол: НЕК Ниймеген – Бодьо/Глимт, Шампионска лига, Ринг

22:00 Голф: PGA Тур, BMW шампионат, Евроспорт 2

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Шампионска лига Ла лига Мастърс Синсинати
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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