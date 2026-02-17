Спорт:

Ендокринолог споделя проста сутрешна рутина за поддържане на стабилна кръвна захар преди закуска

17 февруари 2026, 10:28 часа 0 коментара
Консумацията на храна не е единственото нещо, което може да повиши нивата на кръвната захар. Химикали, включително кортизол, адреналин и глюкагон, също имат ефект. Тези нива естествено се повишават в ранните сутрешни часове. Тази процедура, която често се нарича „ефект на зората“, може да повиши нивата на кръвната захар преди закуската за първи път.

„Пациенти, които работят усилено, за да намалят захарта, следят приема си на въглехидрати и избират храни, които са „подходящи за диабетици“. Нивата на кръвната им захар на гладно обаче все още са твърде високи. Сутрешният метаболитен прозорец често се пропуска“,казва д-р Мохит Шарма, старши консултант, вътрешни болести и ендокринолог в болница „Амрита“

Д-р Мохит Шарма, като ендокринолог, сподели с нашите читатели сутрешна рутина за поддържане на стабилна кръвна захар. Той подчерта, че това, което правите през първите 30 минути след събуждане, може да има по-голямо влияние върху нивата на кръвната захар, отколкото това, което ядете за закуска.

Стъпка 1: Събудете се, не бързайте

Най-лошото нещо, което можете да направите, когато се събудите, е да проверите телефона си или да се тревожите твърде бързо.

Сутрин нивата на кортизол са по-високи. Стресът влошава ситуацията, като кара черния дроб да освобождава повече глюкоза в кръвта. Дайте си пет минути тишина. Седнете изправени, дишайте бавно и оставете нервната си система да се успокои.

Стъпка 2: Направете питейната вода приоритет

Изпийте една до две чаши чиста вода скоро след събуждане. Умерената дехидратация повишава нивата на кръвната захар и влошава инсулиновата резистентност. Пиенето на вода подобрява кръвообращението, помага на бъбреците да се отърват от глюкозата и подготвя мускулите да използват глюкозата по-ефективно по-късно сутринта.

Стъпка 3: Правете лека активност, не тежки упражнения

Правете леки движения 10 до 15 минути преди закуска. Това може да бъде ходене, разтягане или упражнения за мобилност. Това е много важно. Мускулните контракции извличат глюкозата от кръвта, без да е необходим инсулин. Някои хора могат да изпитат обратния ефект от високоинтензивни тренировки, извършвани на празен стомах, тъй като те могат да повишат нивата на хормоните на стреса и нивата на кръвната захар.

Стъпка 4: Излезте на слънце.

Излезте навън или седнете до прозорец за 5 до 10 минути. Сутрешната светлина влияе на циркадния ритъм, което от своя страна влияе върху чувствителността на инсулина. Хората, чиито цикли на сън и бодърстване са нарушени, често имат по-високи нива на глюкоза на гладно и по-малък контрол върху метаболизма си.

Стъпка 5: Спрете да пиете кофеин

Пиенето на чай или кафе на гладно може да повиши нивата на кръвната захар при някои хора, защото кара тялото да произвежда кортизол и адреналин. Вместо да пиете кафе веднага след събуждане, пийте го по време на леки упражнения или на закуска.

Стъпка 6: Закуска с високо съдържание на протеини

След като приключите с тази последователност, закусете с високо съдържание на протеини, включително яйца, кисело мляко, панеер, бадеми или леща, вместо да започвате с рафинирани въглехидрати. Протеинът контролира покачването на кръвната захар след хранене и ви кара да се чувствате сити.

„Този ​​план за понижаване на кръвната захар работи по три начина: чрез понижаване на хормоните на стреса, подобряване на усвояването на глюкозата без инсулин и синхронизиране на циркадния ритъм на тялото. Той не замества необходимите лекарства; вместо това, за много хора, значително подобрява нивата на глюкоза на гладно и след хранене“, добави той.

Контролът на кръвната захар не започва с консумацията на храна. Той започва, когато се събудите. Прости промени в сутрешната ви рутина могат да поддържат по-здравословни нива на кръвната захар през целия ден

 

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
закуска кортизол кръвна захар
