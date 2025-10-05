Предлагал ли е Бойко Борисов на САЩ продажбата на Турски поток срещу сваляне на санкции по Магнитски?

"Според Wall Street Journal, Борисов е говорил с Тръмп-младши за продажбата на Турски поток и за свалянето на санкциите по закона Магнитски.", това написа депутатът от "Да, България" Божидар Божанов в своя Facebook профил. "Преди шест месеца Борисов се изпусна пред медиите, че се работи по сваляне на санкциите. Тогава зададох въпрос на Теменужка Петкова каква кореспонденция имат със САЩ във връзка със санкциите. Петкова шести месец не отговаря. Когато държавната политика не е за борба с корупцията, а за опити за скрити сделки за изваждане от санкционни списъци за корупция, няма как да очакваме позитивни резултати.", завърши публикацията си Божанов.

Скрийншот: Bozhidar Bozhanov/Facebook

Какво пише в "The Wall Street Journal"

В материала, озаглавен "Той споменава името на Тръмп-младши в преследването на сделки за милиарди долари. Става неудобно." ("He Drops Trump Jr.’s Name in Pursuit of Billion-Dollar Deals. It’s Getting Awkward."), медията разказва за злощастните срещи на Джентри Бийч - приятел от колежа на първородния син на Доналд Тръмп, с различни чуждестранни политически и бизнес лидери по света.

Бийч е инвеститор, за когото се смята, че говори от името на администрацията на Тръмп, но не е сигурно доколко е упълномощен за това. И все пак, в пътуванията си след встъпването в длъжност има едно място, където интересите на Бийч и Тръмп-младши се пресичат: България.

Снимка: Getty Images

Официалните лица там искат да си осигурят американски инвеститор за "Балкански поток" – последният голям газопровод с дължина 300 мили, който все още пренася руски газ към Европа, и за най-голямата нефтопреработвателна рафинерия в страната. Те се надяват, че американските инвестиции ще укрепят връзките с Вашингтон.

Бийч от месеци проучва сделката и възможността да получи лиценз от Министерството на финансите на САЩ, който да позволи на руския петрол да преминава през рафинерията. Той предсказа, че това ще донесе огромни печалби, след като в Украйна настъпи мир – "в недалечно бъдеще", според него. Представител на Министерството на финансите заяви, че ведомството не коментира индивидуални заявления или проекти.

Снимка: БГНЕС

Хората, които са разговаряли с Бийч за българските активи, казват, че той открито се е хвалил с връзките си с Тръмп-младши, като понякога е оставял впечатлението, че работят заедно. Но той не е дал яснота на събеседниците си за реалното си влияние.

Тази пролет Бийч споделил на някои свои български контакти, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София, и синът на президента пристигнал през април като част от лекционното си турне в Източна Европа. Бившият министър-председател Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, видял възможност: рекламирането на газопровода и други български активи би могло да му помогне да си осигури среща с американския президент, с когото се срещнал през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчение от санкциите по американския закон "Магнитски" за някои от близките си съюзници.

Снимка: БГНЕС

Борисов се присъедини към Тръмп-младши на обяд с ръководители от криптовалутната компания Nexo, която беше поканила сина на президента да изнесе реч. Там той казал на Тръмп-младши колко уважава баща му и изразил желанието си за американска инвестиция в газопровода, като извадил хартиена карта, но говорел чрез преводач на препълнена маса, разказаха хората. Тръмп-младши бил объркан от разговора за газопровода и дал ясно да се разбере, че не се интересува от него, каза човек, близък до него. Оттогава сред настоящи и бивши български държавни служители се разпространи слухът, че Бийч е преувеличил връзките си с Тръмп-младши.

Все пак Бийч остава нещо като загадка в страната. Няколко български държавни служители и енергийни анализатори описаха повече от едно посещение на енергичния инвеститор в София през пролетта и лятото. Бийч твърди, че не е пътувал дотам до края на септември.

"Хората мислят, че съм навсякъде и сключвам стотици сделки. Всъщност съм много фокусиран върху няколко различни области." Много от сделките, които Бийч е проучвал по целия свят, все още не са се реализирали, пише още в материала на 'The Wall Street Journal".

Цялата статия можете да прочетете тук.

