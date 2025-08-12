Пеевски, Борисов, Радев - кой раздава картите? Анализ на Цветан Цветанов (ВИДЕО)

Румен Радев констатира очевидното - кабинетът не се управлява от този сбор от политически формации, а основните действащи фигури, които управляват и взимат стратегическите решения за това дали да се направи даден закон, дали да се вземе някакво решение - това са Борисов и Пеевски. Това заяви в предаването "Студио Actualno" бившият вицепремиер и вътрешен министър и лидер на "Републиканци за България", Цветан Цветанов, коментирайки напрежението между държавния глава Румен Радев и управляващите.

Кой раздава картите?

И какво от това? Ние сме в една ситуация, от която няма излизане, наблюдавайки процесите и начина на функциониране на държавното управление. Всичко започна да се случва по този начин след т.нар. "сглобка" от 2023 г. Тогава всъщност това, което постигнаха и Борисов, и Пеевски, е да дадат подкрепа за т.нар. "сглобка". След това се уби обществената енергия за предстоящите местни избори. Тогава и "ДПС-Ново начало" постигна резултат по места, който му дава едно спокойствие за един по-дългосрочен период от време, анализира Цветанов.

Според него тогава ПП-ДБ са свършили своята работа - те си причиниха сами това, което им се случи в политически план. Сега има два варианта - предсрочни парламентарни избори или ще се чакат президентските избори. Аз смятам, че на база набиращата скорост лавина от проблеми, някой ще иска в някакъв момент да приключи управлението, за да го даде на един рестарт за едно ново парламентарно управление. В момента единствените, които са готови за парламентарни избори и няма да имат срив, а биха имали увеличаване на резултата си, това са от "ДПС-Ново начало". Това са фактите, заяви Цветанов.

По думите му Пеевски ще прецени докога да подкрепя това правителство. Тук вече трябва да се има предвид, че има реален и потенциален политически субект, който стои и наблюдава и в момента прилича на ментор на процеса и коментатор на политическата ситуация. Това е президентът Радев. И тук трябва да се направи съответната аритметика дали с един политически проект след изтичането на мандата на Радев, ако той се включи, няма да получи един висок избирателен резултат, или ще се прецени да се направят предсрочните парламентарни избори преди президентските, защото при една повтаряща се конфигурация, ще се убие синергията за президентските избори, изрази мнение бившия вицепремиер.

