Как Иран си написа домашното и подмами САЩ: Западното разузнаване разобличи Тръмп

Благодарение на предвоенното планиране, иранските въоръжени сили са успели да смекчат въздействието на американско-израелските удари върху оръжейния си арсенал и ръководството си, става ясно от оценки на западни военни разузнавателни служби, публикувани месец и половина след началото на войната в Близкия изток. В същите доклади се посочва, че Ислямската република запазва способността си да отвърне, ако настоящото примирие се провали.

Страната е претърпяла огромни щети по инфраструктурата си, а най-висшите ѝ лидери бяха убити, включително върховният лидер аятолах Али Хаменей. Само че оперативното планиране, предприето в очакване на конфликта, се е оказало ефективно, за да предотврати унищожаване на ракетните способности и възможностите, свързани с дроновете. Иранците са направили така, че да засилят в максимална степен въздействието на военния си отговор, казват пред Bloomberg източници, запознати с оценките.

Те, от своя страна, предоставят много по-нюансирана картина на резултатите от американско-израелската операция, отколкото тази, представена от президента на САЩ Доналд Тръмп и представители на администрацията му. „Иран е напълно УНИЩОЖЕН - както във военно, така и в друго отношение“, написа Тръмп в Truth Social в понеделник. Когато президентът обяви 14-дневното примирие миналата седмица, той заяви, че САЩ „вече са постигнали и надминали всички военни цели“.

Вместо това обаче плановете, изготвени от Иран за замяна на висши военни лидери, в случай че бъдат убити, означаваха, че страната е успяла да сведе до минимум нарушаването на командните си структури, когато те бяха набелязани в първите дни на войната, анализират източниците, които са прегледали разузнавателните доклади.

Иран може да се възползва от примирието: запасите от ракети и дронове все още са големи

Ефективността на по-ранното военно планиране на Иран също така вдига вероятността, че страната може да използва настоящото примирие, за да се подготви за евентуално възобновяване на военните действия.

Според оценки на европейски и близкизточни официални лица, изглежда, че Иран разполага със солидни запаси от ракети с голям обсег. Те добавят, че страната все още има хиляди безпилотни летателни апарати в своя арсенал.

Запасите от ракети на Иран са строго пазена тайна. Някои западни официални лица твърдят в частни разговори, че САЩ ще трябва да проведат още около две до три седмици удари, за да унищожат напълно иранските способности. Други обаче казват, че това може да е оптимистичен сценарий - има вариант при който ще е нужно повече време, а индустриалните и ядрените способности на Иран може все пак да не бъдат унищожени, пише Bloomberg.

Иран е разпръснал ракетните си пускови установки и инфраструктурата за дронове из цялата страна, а също така премества установките на различни места, което затруднява САЩ да ги елиминира бързо.

Картината е в противоречие с оценката на министъра на отбраната на Щатите Пийт Хегсет, изказана от него на пресконференция на 8 април: „По каквито и да било критерии (операция) "Епична ярост" унищожи иранската армия и я направи неспособна за бой в следващите години“. Хегсет каза по-късно по адрес на Иран, че „знаем какви военни ресурси премествате и къде ги премествате“, и „докато вие се измъквате от бомбардирани и опустошени съоръжения, ние ставаме само по-силни“.

През юни миналата година Тръмп заяви, че САЩ са „унищожили“ иранските ядрени съоръжения при ударите през същия месец по време на 12-дневната война между Иран и Израел. Иранските ядрени съоръжения са „превърнати в прах“ и „погребани“, заяви Хегсет по време на брифинга си преди дни, като добави, че „тяхната система за командване и контрол е толкова осакатена, че те на практика не могат да общуват и да се координират“.

Американското военно разузнаване заяви в глобална оценка, предоставена на Конгреса в четвъртък, че Иран „разполага с хиляди ракети и безпилотни летателни апарати за еднопосочни атаки, които могат да застрашат силите на САЩ и партньорите им в целия регион, въпреки отслабването на капацитета му в резултат както на износване, така и на разходи“.

Иранският режим остава "стабилен и обединен"

Иранският режим остава стабилен и обединен, гласят оценките на западните военни разузнавателни служби, макар убийствата на Али Хаменей и на секретаря на Върховния съвет за национална сигурност Али Лариджани да са повлияли на способността на режима да взема политически решения.

Поразени от миналогодишната 12-дневна война с Израел, в която се включиха и САЩ, иранските лидери са изработили планове за децентрализиране на процеса на вземане на решения в цялата страна на провинциално ниво. Наречена „мозаечна“ отбранителна стратегия, тя предоставя на военните командири по-голяма свобода да вземат решения самостоятелно.

Атаките на Израел срещу Иран миналата година накараха страната да въведе нови органи за вземане на решения и да преструктурира стратегията си за лидерство. Това включваше подготовка за кадрови промени в случай на по-целенасочени убийства на нейните висши командири и лидери.

Щетите в Иран все пак могат да достигнат кулминацията си това лято

Въпреки плановете за извънредни ситуации Иран понася огромни икономически загуби от атаките, които могат да достигнат връхната си точка това лято, ако войната продължи, казват някои от официалните лица от Персийския залив и Европа.

Според израелска оценка арсеналът на Иран е наброявал близо 2500 балистични ракети преди началото на войната. Официални доклади от страните от Персийския залив и Израел сочат, че Техеран е изстрелял поне 1850 балистични ракети досега, наред с повече от 4700 дрона „Шахед“ и около 80 конвенционални крилати ракети. Информацията предава Бека Васер, ръководител по въпросите на отбраната в Bloomberg Economics.

Последният удар с балистична ракета беше в Бахрейн на 13 април, но не беше ясно дали е бил нанесен от Иран, или от ирански прокси сили в Ирак.

В оперативна актуализация, публикувана в X на 6 април, Централното командване на САЩ заяви, че е нанесло удари по повече от 13 000 цели в Иран от началото на текущата операция на 28 февруари. Според съобщението са били унищожени над 155 ирански кораба, а американските сили са нанесли удари по редица цели, включително центрове за командване и управление и бази за балистични ракети.

И САЩ харчат много ресурси - предупредили са Европа за забавяния в доставките на оръжие

САЩ тихо са предупредили някои европейски съюзници да очакват забавяния в доставките на оръжие, защото войната с Иран изчерпва запасите. Пентагонът дава приоритет на собствените си нужди и текущите операции, предаде Reuters, цитирайки свои източници.

Смята се, че няколко европейски страни ще бъдат засегнати, включително тези от Балтийския регион и Скандинавския полуостров. Някои от въпросните оръжия са били закупени от европейски държави по програмата за чуждестранни военни продажби (FMS), но все още не са доставени, добавят източниците. Тези доставки вероятно ще бъдат забавени, както американски представители са съобщили на европейските си колеги в двустранни съобщения през последните дни.

По програмата FMS чуждестранни държави закупуват оръжия, произведени в САЩ, с логистична помощ и съгласието на американското правителство. Вашингтон подтикна европейските партньори от НАТО да закупят повече оръжия, произведени в САЩ, по време на мандата на Тръмп, включително чрез програмата FMS, като част от усилията да се прехвърли отговорността за конвенционалната отбрана на Европа от Щатите към европейските партньори. Сега обаче европейски официални лица са се оплакали, че са поставени в трудна позиция заради войната на Вашингтон срещу Иран.

Не трябва да се забравя, че Европа, страни от НАТО и партньори също така купуват оръжия за Украйна от Щатите по програмата PURL.

