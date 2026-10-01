8 грации на художествената гимнастика се включват в кампанията „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“

За шеста поредна година през октомври – Световен месец за борба с рака на гърдата, фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ и „Фантастико“ отправят призива „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“. Кампанията поставя акцент върху значението на ранната диагностика и насърчава повече жени да поставят здравето си на първо място.

Тази година посланици на каузата са националните състезателки по художествена гимнастика, които съчетаха изяществото на своя спорт с важен призив за профилактика и редовни прегледи при специалист. „Свикнали сме да бъдем един отбор в залата, а днес вече сме част от още по-голям отбор, обединен от важна кауза – да напомним колко е важно да се грижим за себе си навреме. Един преглед днес е грижа за утре“, споделя световната и европейска шампионка Рейчъл Стоянов, която е и капитан на националния ансамбъл по художествена гимнастика.

С послания в кампанията се включи и световната вицешампионка и златна медалистка на бухалки Стилияна Николова, както и европейската вицешампионка на лента Ева Брезалиева. „В спорта сме научени да се грижим за тялото си всеки ден и да обръщаме внимание дори на най-малките сигнали. Вярвам, че същото отношение трябва да имаме и към здравето си. Затова за мен е важно да бъда част от кампанията „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“ и да напомня, че профилактичният преглед е малка стъпка, която може да има огромно значение. Понякога грижата за себе си започва просто с това да не отлагаме“, посочва Стилияна Николова.

За първи път българската семейна компания включва в инициативата продукти с кауза от пекарните* си „Хляб за живот“. За всеки закупен хляб, багета или франзела с този бранд през месец октомври „Фантастико“ ще дарява 0,50 евро в подкрепа на фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“. Общо 15 вида ръчно приготвени занаятчийски продукти** ще бъдат включени в кампанията. Асортиментът в пекарните „Хляб за живот“ включва, както познатите бели хлябове с мая, така и хлябове с жив квас.

Ракът на гърдата е най-често диагностицираното онкологично заболяване в света. В България годишно с болестта се сблъскват около 4000 жени. Днес, открит навреме, ракът на гърдата е лечим. Затова в супермаркетите на семейната търговска верига започва и мащабна разяснителна кампания, посветена на значението на профилактичните прегледи. Предстои екипът на „Една от 8“ да посети редица обекти от веригата, където клиентите ще могат да получат полезни материали и информация по темата.

Снимка: Фантастико груп

„Аз съм от хората, които вярват в неограничените възможности. Винаги съм живяла с идеята, че мога да постигна всичко. Но на 38-годишна възраст с дете на 2 години и седем месеца, когато чух думите „имате рак“, за първи път реално си дадох сметка, че животът може да те изненада в гръб. Животът е сега. Всички имаме мечти и надежди, но често забравяме, че тяхното случване е днес. Затова не отлагайте. Прегледайте се сега. Погрижете се за себе си, за да продължите да мечтаете смело“, посочва Нана Гладуиш, основател на „Една от 8“.

Само за 9 месеца през 2026 г. Фондацията е направила 1 402 информационни и практически консултации, 674 индивидуални психологически консултации, а 196 жени са получили психологическа подкрепа по време на работилниците, които екипът на „Една от 8“ организира.

В тазгодишната кампания през целия месец октомври посланието „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“ ще достигне до хиляди български семейства и чрез торбичките за пазаруване във „Фантастико“.

„Грижата за здравето започва с информираността и навременните действия. Чрез кампанията „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“ използваме възможностите на нашата мрежа, за да достигнем до хиляди семейства с едно важно послание - профилактиката може да спаси живот. Заедно с фондация „Една от 8“ и посланиците на каузата успяваме да насърчим повече хора да обърнат внимание на здравето си и да окажат подкрепа на жените, които вече се борят със заболяването“, споделя Диана Йордановa, директор „Корпоративни комуникации и социална отговорност“ във „Фантастико груп“.

Общият размер на подкрепата на „Фантастико“ за „Една от 8“ през последните пет години е над 145 000 евро. Тази година дарените от компанията средства ще бъдат предназначени за емоционална, психологическа и информационна помощ на жени с рак на гърдата и техните близки.

За периода 2021 г. - 2026 г., с подкрепата на „Фантастико“ и на други партньори на Фондацията, са направени 9060 прегледа за рак на гърдата, а установените съмнителни находки за допълнителна верификация са 85.

*Ф06, Ф12, Ф19, Ф21, Ф30, Ф33, Ф38, Ф40, Ф42, Ф44, Ф45, Ф50. Адресите на супермаркетите можете да намерите тук: https://www.fantastico.bg/shops

**Продукти с кауза в периода 01.10. 2026 г. – 31.10.2026 г. са:

Хляб 100% ръж с квас 500 г, „Хляб за живот“

Селски хляб с квас 500 г, „Хляб за живот“

Селски хляб с мая 500 г, „Хляб за живот“

Пшеничен хляб с квас и лимец 500 г, „Хляб за живот“

Пълнозърнест хляб с квас 500 г, „Хляб за живот“

Пшенично-ръжен хляб с квас 500 г, „Хляб за живот“

Пшенично-ръжен хляб с квас и със семена 500 г, „Хляб за живот“

Тостерен хляб с мая 500 г, „Хляб за живот“

Хляб 100 % лимец с квас 500 г, „Хляб за живот“

Царевичен хляб с мая 500 г, „Хляб за живот“

Протеинов хляб с квас 400 г, „Хляб за живот“

Селско хлебче с мая 125 г, „Хляб за живот“

Франзела с активен въглен и чиа с квас 450 г, „Хляб за живот“

Картофен хляб с лук 550 г, „Хляб за живот“

Бяла багета с квас 450 г, „Хляб за живот“