Газът с близо 6% нагоре, КЕВР отказа искането на "Булгаргаз" за още по-висока цена

Природният газ поскъпва с близо 6% от днес, като през октомври един мегаватчас ще се продава за 44,09 евро без таксите и налозите. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Регулаторът не прие поисканото от "Булгаргаз" допълнително увеличение на цената с около 1%. Общественият доставчик първоначално предложи цена от 44,08 евро за мегаватчас, но впоследствие обяви, че ще внесе окончателно предложение за 44,40 евро заради поскъпването на природния газ на нидерландския хъб TTF.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски обаче настоя цената да остане на нивото от първоначалното предложение. По думите му тенденциите за цените на природния газ през зимните месеци са неблагоприятни и допълнително поскъпване още през октомври би било неприемливо. Още: "Булгаргаз" иска по-висока цена на газа за октомври, КЕВР заплаши да не го приеме

Газът е ключов компонент в цената на топлоенергията, като според регулатора той формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода. Затова всяко увеличение на цената му се отразява пряко върху сметките на потребителите.

От "Булгаргаз" посочиха, че през зимата ще разчитат и на количествата природен газ, натрупани през летните месеци. Според дружеството това може да има смекчаващ ефект върху крайната цена, но тя ще зависи и от заявените количества от потребителите през предстоящите зимни месеци.