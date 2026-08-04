Шампионска лига НА ЖИВО: Левски 0:0 Кайрат, "сините" атакуват

Футболният шампион на България Левски излиза тази вечер срещу казахстанския първенец Кайрат в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. "Сините" посрещат опонента си на стадион "Георги Аспарухов" пред пълни трибуни, а срещата е предвидена да започне в 20:30 часа. Можете да проследите сблъсъка Левски - Кайрат НА ЖИВО в Actualno.com, както и в спортния ни сайт Sportlive.bg.

Стартови състави

Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Мехди Ел Мубарик, Гашпер Търдин, Сержиньо, Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала, Рейналдо

Кайрат Алмати: Анарбеков, Мата, Африко, Мартинович, Мрински, Байбек, Оксанен, Мендонка, Жукола, Едмилсон, Гуал

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ МАЧА ЛЕВСКИ - КАЙРАТ

Първо полувреме

Левски започна офанзивно срещата, с активна роля на Армстронг Око-Флекс. Кайрат пък трудно успяваше да мине центъра, тъй като бързо губеше топката. В 10-ата минута дойдоха и първите напрегнати моменти: Кристиан Димитров падна в наказателното поле на Кайрат след съприкосновение с вратаря, но съдията не отсъди нищо. При последвалата контраатака Светослав Вуцов излезе неразчетено и за малко да се стигне до фатална грешка, но бе вдигнат и флаг за засада.

В средата на полувремето Левски упражни сериозен натиск и създаде няколко опасности пред вратата на Кайрат. След продължителна атака на "сините", която на няколко пъти доведе до напрежение, накрая Алдаир опита много опасен удар от дистанция, но изстрелът му премина малко встрани от целта.

Преди мача Левски - Кайрат

Левски ще се опита да направи първата крачка към плейофите на Шампионска лига, като разчита на сериозната подкрепа от трибуните на "Георги Аспарухов". Всички билети за двубоя бяха разпродадени, а атмосферата се очаква отново да бъде едно от основните оръжия на "сините".

Българският шампион влиза в срещата с амбицията да вземе преднина преди реванша в Казахстан, но задачата няма да бъде никак лесна. Кайрат е опитен и добре организиран съперник, който ще опита да ограничи рисковете и да се възползва от всяка възможност на контраатака.

Левски ще бъде без един от основните си футболисти - Акрам Бурас, като има още няколко кадрови проблеми в състава си. Още по темата: гледайте в последния епизод на "Точно попадение".