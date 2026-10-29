Андрей Гюров: Вашият глас принадлежи на вас - не на партии, лидери и политически централи* (ВИДЕО)

Кандидатът за президент Андрей Гюров категорично отхвърли внушенията, че е договарял с политически партии подкрепа за кандидатурата си. В обръщение към гражданите той заяви, че не е провеждал срещи с партийни централи за осигуряване на гласове и няма да участва в задкулисни договорки преди втория тур.

„Никой не притежава вашия глас. Нито една партия, нито един лидер. Не правя задкулисни договорки с политически централи. С нито една. Не съм се срещал с партийни лидери, за да договарям подкрепа. Няма и да го направя. Няма да сменя принципите си преди финала“, заяви Гюров.

По думите му доверието на избирателите не може да бъде прехвърляно между политически централи, договаряно от партийни ръководства или използвано като инструмент за защита на чужди интереси. Още: Гюров срещу Радев: Никой не иска война - властта трябва да служи на хората, не да им казва как да гласуват*

„Моят разговор е с вас. Вашето доверие се стремя да спечеля. На всеки, който си мисли, че може да използва избирателите като щит за собствените си интереси и да договаря гласовете им, казвам: с мен това няма да стане“, подчерта кандидатът за президент.

Гюров се обърна и към хората, които са подложени на политически натиск или са убеждавани, че правата, сигурността и бъдещето им зависят от покровителството на определена партия или лидер.

„Правата ви не са подарък от политически лидери. Не дължите на никого гласа си, за да бъдете защитени и уважавани. Никой няма право да ви плаши, че без неговата протекция оставате без бъдеще“, заяви той.

Кандидатът за държавен глава подчерта, че иска победа, постигната чрез свободния избор на гражданите, а не чрез скрити споразумения, зависимости или контролирано гласуване. Още: Георги Кандев прие поканата за предизборен дебат, но постави условие (ВИДЕО)

„Искам да гласувате свободно и по убеждение. Искам чиста победа — без скрити уговорки и зависимости. Отстоявам свободна, демократична и европейска България“, каза Гюров.

Той призова гражданите да участват във втория тур по собствена воля и да не позволяват партийни структури да определят вместо тях изхода от изборите.

„Излезте и гласувайте за България и за бъдещето на децата си. По убеждение. С достойнство. Не под строй и не от страх. За да не може нито една политическа централа да определя задкулисно изхода в неделя“, заяви Андрей Гюров.

„Вашият глас принадлежи на вас. Има сила. Искам да го заслужа честно — без посредници“, завърши кандидатът за президент.

*Публикацията е съгласно договор за предизборна кампания, сключен между "Уебграунд Груп" АД и Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на Република България. Купуването и продаването на гласове е престъпление!