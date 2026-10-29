Форумът за демократично действие призова избирателите на ГЕРБ и ДПС да подкрепят Гюров

Форумът за демократично действие призова симпатизантите на ГЕРБ и ДПС, както и всички граждани, за които демокрацията е основна ценност, да подкрепят кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев на предстоящия в неделя вот. В позиция, адресирана до избирателите на двете формации, организацията подчертава, че политическите различия не трябва да пречат на общия ангажимент към демократичните принципи, върховенството на закона и европейската ориентация на България.

"Не е нужно да сме съгласни за всичко, за да живеем заедно. Но има нещо по-важно от различията ни и то е въпросът в каква държава искаме да живеем", посочват от Форума за демократично действие.

Според организацията основните въпроси пред избирателите надхвърлят партийните пристрастия и са свързани с границите на властта, независимостта на институциите и защитата на правата и свободите на гражданите, независимо от тяхната етническа или политическа принадлежност. Още: Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за две убийства и грабеж

Европа, сигурността и независимостта на институциите

В позицията се посочва, че България трябва самостоятелно да определя бъдещето си, като същевременно изпълнява ангажиментите си към Европейския съюз и НАТО. От организацията се позовават на социологически проучвания, според които над 55% от анкетираните предпочитат страната да бъде по-близо до Европа, докато 25% подкрепят по-тесни отношения с Русия.

Авторите на позицията смятат, че тези нагласи поставят под въпрос легитимността на политиката на настоящото правителство, но не посочват конкретните социологически агенции и проучвания, на които се позовават.

От Форума поставят и въпроси за ролята на бъдещия президент при защитата на европейските ангажименти на страната, които според тях са свързани както с националната сигурност, така и с икономическия просперитет. Още: 110 000 излишни бюлетини: Заради инат на ЦИК в 100% машинна секция за втори път 19 000 евро отиват на вятъра

Сред останалите теми са независимостта на институциите, способността на държавния глава да представлява всички граждани, включително гласувалите за други кандидати, и готовността му да защитава държавния интерес, когато той се разминава с интересите на подкрепящите го партии.

Предупреждение за рисковете пред националната сигурност

В позицията се изразява тревога от влиянието на политически формации, определени от авторите като скептични към европейската интеграция, както и от присъствието на партии с откровено пропутински позиции. Още: "Войнолюбците искат Русия да капитулира": Йотова пак с обещания за несъществуващото пращане на войници в Украйна

"Във време на безпрецедентни за последните 80 години предизвикателства към националната сигурност нямаме право да оставим цялата власт в ръцете на хора, които нито могат да разпознаят заплахите, нито могат да защитят България поради идеологическите си предразсъдъци и зависимости", заявяват от организацията.

В заключение Форумът за демократично действие призовава избирателите на ГЕРБ и ДПС да подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев. Според авторите на позицията кандидатите отстояват принципи, по които, въпреки политическите различия, има възможност за съгласие между различни групи избиратели.

"Ние, свободните граждани от Форум за демократично действие, ви призоваваме да подкрепите Андрей Гюров и Георги Кандев, защото те категорично застават зад позиции, по които сме убедени, че с вас, избирателите на ГЕРБ и ДПС, нямаме различия", завършва позицията.