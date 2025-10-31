Кметът на Кюстендил даде началото на празничните прояви за Деня на народните будители

Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов даде началото на празничните прояви за Деня на народните будители. Учениците от Кюстендил имат невероятната възможност да се потопят в истинска „Машина на времето“, посветена на историята на писмеността. Те преживяха вълнуващо пътешествие назад във вековете, за да се запознаят с живота на Йоханес Гутенберг и неговото велико изобретение – първата печатарска преса, променило света.

Събитието, организирано от Община Кюстендил и Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“, постави началото на празничните прояви в града по случай 1 ноември – Деня на народните будители. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри проявата и поздрави учениците, като им пожела да не спират да обичат книгите, защото „в епохата на социалните мрежи те остават най-надеждният източник на знание и вдъхновение“.

„Днес се сбъдва една моя детска мечта. Може би и вие, когато сте били по-малки, сте си мечтали да имате машина на времето. Е, днес тя е при вас. Представете си, че годината е 1397 – времена, в които малцина имат достъп до знание. Изобретението на Гутенберг променя това завинаги – неговата печатарска преса е дала на света книгата като достъп до светлина, до образование и истина. Пожелавам ви да се повозите на машината на времето и да откриете силата на словото“, каза кметът.

Директорът на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ София Пейчева подчерта, че „в навечерието на Деня на будителите винаги насочваме поглед към духовните устои на нацията и към хората, които ни напомнят колко ценни са словото, знанието и просвещението“.

Гост на проявата бе Диян Павлов – Джими, който чрез своя уникален спектакъл „Творителница О’Писменехъ!“ пренесе децата на Кюстендил назад във времето – към корените на писмеността и книгата. С този вълнуващ урок по история и дух, Кюстендил постави началото на тържествата, посветени на Деня на народните будители – празник на знанието, вдъхновението и българския дух.