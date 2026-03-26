Кметът на Кюстендил откри нов клуб на хора с увреждания

На светлия празник Благовещение кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри нов клуб на хората с увреждания „Надежда“ в с. Слокощица. В новият клуб се събраха много жители на селото и гости. За тях това е дълго чакано място, където ще могат да се срещат, да общуват и да прекарват време заедно.

Кметът им пожела здраве и повече споделени моменти с близките: „Бъдете живи и здрави, нека тези стаи бъдат пълни с вашите деца, внуци и правнуци, със смях и споделени моменти.“

Новият клуб ще осигури по-добри условия за дейността на хората с увреждания и ще създаде удобна среда за техните срещи и инициативи.

От името на Съюза на инвалидите в България – Общинска организация Кюстендил и Дружество „Надежда“ – с. Слокощица бе изразена благодарност към инж. Огнян Атанасов за оказаната подкрепа и съдействие за създаването на клуба.

Инициативата е част от усилията на Община Кюстендил за подобряване на условията и подкрепа на хората с увреждания в малките населени места.