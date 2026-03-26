Кметът на Кюстендил откри нов STEM център

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри нов STEM център в Професионалната гимназия по селско стопанство „Св. Климент Охридски“ в Кюстендил.

С реализирането на STEM центрове във всички училища на територията на общината, учениците ще имат възможност за по-модерна и практическа подготовка, съобразена с новите технологии и съвременните изисквания на пазара на труда.

В своето обръщение към учениците и преподавателите кметът подчерта значението на съчетаването на традиционните знания с иновациите:

„С отварянето на STEM центровете във всички училища в общината даваме възможност на младите хора да получат модерно образование. Вярвам, че с новите технологии и знанията, които имаме като традиции, ще можем да развиваме съвременно и устойчиво земеделие.“

Инж. Атанасов поздрави директора на училището г-жа Домозетова и пожела успех в работата:

„Пожелавам Ви успех, а на учениците – да използват този център разумно, да учат, да се развиват и един ден, когато излязат на пазара на труда, да се гордеят, че са възпитаници на ПГСС – Кюстендил.“

Новият STEM център ще предостави съвременна учебна среда, която ще подпомогне развитието на практически умения, критично мислене и интерес към науката и технологиите. Община Кюстендил продължава да инвестира в образованието и създаването на условия за качествена подготовка на младите хора.