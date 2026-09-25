Нови указателни табели вече посрещат посетителите на лесопарк „Хисарлъка“ в Кюстендил

Нови указателни табели вече посрещат посетителите на лесопарк „Хисарлъка“,. Те улесняват ориентацията на туристите и представят част от интересните места и атракции, които могат да бъдат открити в лесопарка. Хисарлъка продължава да се утвърждава като едно от най-привлекателните места за отдих и туризъм в Кюстендил. Сред зеленината и чистия въздух посетителите могат да се насладят на разнообразни възможности за разходка, активен отдих, забавление и досег с природата.

Инициативата е на Община Кюстендил, реализирана с финансовата подкрепа на Ротари клуб Кюстендил.

Новите знаци насочват към “Пътека на здравето“, парк „Климатолечение“, бункера на ген. Жеков, Приключенския парк, Зоопарка и Алея на любовта“, като създават по-добра ориентация и цялостно туристическо преживяване.

Със своето съчетание от природа, история, чист въздух, места за отдих и разнообразни атракции, Хисарлъка предлага възможности както за семейства с деца, така и за любителите на активния туризъм и спокойните разходки.