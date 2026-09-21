Йотова присъства на Празника на плодородието в Кюстендил

"Кюстендил става един от най- хубавите градове, притегателен туристически център“ – заяви президентът Илияна Йотова при посещението си в града. Кюстендил за пореден път показа, че съхранените традиции, богатата история и любовта към родния край могат да събират хора от близо и далеч. На фона на 130-годишната история на овощарските изложби градът посрещна президента на Република България Илияна Йотова, която беше официален гост на традиционния Празник на плодородието.

Пред сградата на Община Кюстендил държавният глава беше посрещната от кмета на общината инж. Огнян Атанасов. Пред медиите президентът отговори на въпроса защо отново посещава Кюстендил – за втори път в рамките на по-малко от година.

„Кюстендил става един от най- хубавите градове, притеглен туристически център “, каза президентът Илияна Йотова, която посети града за Празника на плодородието.

По думите ѝ Кюстендил има нещо, което трудно може да бъде пресъздадено другаде – своя дух, история, традиции и онази връзка със земята, която поколения наред е съхранявала града и неговите хора.

От сцената на площад "Велбъжд" кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов приветства всички гости в Овощната градина на България.

„130 години от първото овощарско изложение се навършват днес и то е било именно тук, в Кюстендил – мястото, докоснато от боговете, мястото, където се раждат вълшебните плодове. Пожелавам на всички наши съграждани отново да бъдете здрави, да бъдете усмихнати, да бъдем единни, защото само тогава нашата държава ще просперира, нашата община ще цъфти и ние ще вървим напред“, каза инж. Атанасов.

„Тук, в Кюстендил, се усеща българският корен, пазят се традициите и онази извечна любов на всеки българин към земята, която го храни“, с тези думи президентът Илияна Йотова приветства жителите и гостите на Кюстендил, събрали се на традиционния Празник на плодородието.

Тази година празникът е особено специален – 130 години след първото овощарско изложение, проведено в Кюстендил, градът отново показа богатството на своята земя и труда на своите хора.

Илияна Йотова посочи, че неслучайно преди много векове върху сечените тук от Римската империя пауталийски монети са изобразявани земните блага.

„Защото това е вълшебен край с плодородна земя“, подчерта президентът и допълни, че древните са знаели стойността на тази земя.

Кюстендил е символ на плодородието – земя, която и днес продължава да ражда не само богати плодове, но и история, култура и талант.

Президентът обърна внимание и на един от най-разпознаваемите символи на Кюстендил – великия художник Владимир Димитров – Майстора.

„От Кюстендил тръгва Владимир Димитров – Майстора с неговите вълшебни картини, които улавят кюстендилския дух, добрия нрав на хората и изпращат този кюстендилски образ навсякъде по света“, подчерта президентът.

Илияна Йотова изтъкна, че Кюстендил се развива успешно благодарение на своите жители, на грижата на общината и кмета. Тя пожела на кюстендилци да продължават да бъдат истински стопани на своя град и да се радват на плодородие, благополучие и увереност в бъдещето.

„Благодаря ви, че правите всичко не за себе си, а за децата, които са нашето бъдеще. Нека да ги подкрепяме със своя пример, с много обич и любов. Да им даваме надежда, да им предоставяме условия да растат и да се радват на живота“, посочи държавният глава.

На сцената заедно с президента Илияна Йотова бяха и талантливите деца от вокална група „Калпазани“, които изпълниха песента „Нашият Кюстендил“. Със своето изпълнение те превърнаха момента в специален музикален поздрав към града, неговите жители и всички гости на празника.

Празникът на плодородието продължи с богата музикална програма и много настроение. На сцената се качиха любимците на младото поколение DJ THEO & FYRE, а празничната вечер продължи с концерта на обичаната българска изпълнителка Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл.

„Добре дошли в Овощната градина на България! Добре дошли в хилядолетния Кюстендил! За мен е удоволствие да ви приветствам в навечерието на 130-годишнината от първото овощарско изложение в България, проведено именно тук, в Кюстендил“, с тези думи кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов приветства жителите и гостите на града по време на официалното откриване на „Празник на плодородието“ 2026.

В годината, в която Кюстендил отбелязва 130 години от първото национално изложение по овощарство, градът отново събра на едно място земеделски производители, читалища, занаятчии, художници, музиканти, деца, гости и приятели на Кюстендил. Празникът продължава традиция, поставила началото на утвърждаването на града като „Овощната градина на България“.

„130 години по-късно ние продължаваме тази традиция и я предаваме на нашите деца. Изказвам изключителна благодарност на читалищата, земеделските производители и на всички приятели, които ни помогнаха този празник да се случи“, подчерта кметът.

Инж. Огнян Атанасов отправи пожелание към всички присъстващи за здраве, единство и по-добра и плодородна година, като отбеляза, че изминалата година е била трудна за земеделците. Той сподели и за срещата си с 93-годишна жителка на Кюстендил, която му заръчала да продължават да предават традициите на децата – послание, което подчертава връзката между поколенията и значението на съхраняването на местното наследство.

Специален акцент в тазгодишното издание е ръчно избродираната 15-метрова покривка, създадена по повод 130-годишнината от първото овощарско изложение. Тя е дело на кюстендилската занаятчийка Катя Хаджийска и вплита в себе си традиционни символи, свързани с плодородието, закрилата и благополучието.

Покривката включва 108 триъгълни фигури, всяка изградена от осем шевици „Елбетица“, подредени във възходяща форма.

„Тази година празникът е по-различен. За 130-годишнината беше изработена тази ръчно избродирана 15-метрова покривка – символ на плодородието. Благодаря на нашата съгражданка за труда, майсторството и отношението, с които създаде този красив символ“, каза кметът.

Покривката символично украсява щанда на Института по земеделие – Кюстендил, традиционен партньор на Община Кюстендил в организацията и провеждането на „Празник на плодородието“. И тази година Институтът представя своята научно-приложна дейност и богатото разнообразие от овощни и зеленчукови култури. Посетителите могат да се запознаят с над 70 сорта ябълки и круши, както и с повече от 10 вида нетрадиционни за района зеленчукови култури.

Сред официалните гости на празника беше Йорданка Чобанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, която поздрави жителите и гостите на Кюстендил и подчерта, че празникът показва едно от лицата на многоликия град и неговата уникална връзка с плодовете на земята и богатството на регионалната идентичност.

Велбъждският епископ Исаак припомни, че празникът на плодородието е празник на земята, труда и плодовете, както и повод да благодарим за Божиите благодеяния и даровете на природата.

От името на ръководството на Селскостопанска академия – София доц. д-р Деница Сербезова поздрави присъстващите и отбеляза, че празникът отдава заслужено признание на труда на земеделските производители, учените и Института по земеделие – Кюстендил.

На събитието присъстваха също Анна Янишевска-Фрончек – управляващ посолството на Република Полша, както и Ма Хунчън (Ma Hongchen) – първи секретар на Посолството на Китайската народна република в Република България.

Празникът събра още народни представители, представители на държавни институции, представители на местната власт, общински съветници, партньори и приятели на Кюстендил.

Със своята богата програма, изложби, местни продукти, занаяти, музика и срещи „Празникът на плодородието“ отново превръща Кюстендил в място, където традициите оживяват, трудът на хората получава признание, а плодородието се споделя с всички.