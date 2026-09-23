Кюстендил отбеляза 118 години от Независимостта на България

С тържествено издигане на националния трибагреник и изпълнение на химна на Република България започна в Кюстендил честването на 118 години от обявяването на Независимостта на България.

В своето приветствие кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов отправи послание за единство и гордост от българската принадлежност:

„Има едни думи на Стефан Стамболов, които звучат все по-актуално и днес: „Съединението прави силата, а силата ражда независимостта“. Пожелавам на всички българи, независимо къде се намират по света, да бъдат живи, здрави и горди, че са българи, и да ходят с високо вдигната глава. Да живее България! Да живее българският народ!“

В словото по повод Деня на независимостта бе припомнен историческият път, извървян от България до 22 септември 1908 г., когато във Велико Търново княз Фердинанд провъзгласява Независимостта на България с Манифест. Актът слага край на последните васални зависимости на страната и утвърждава България като независима държава – равноправна на останалите европейски държави.

В знак на признателност и почит към историческото дело на поколенията, отстоявали свободата и независимостта на България, бяха поднесени венци и цветя на паметника "Булаир".

Венци и цветя положиха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, заместник-кметовете на Община Кюстендил, председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов, общински съветници, представители на държавната и местната власт, политически партии, Архиерейското наместничество – Кюстендил, институции, организации и граждани.

Церемонията бе съпътствана от почетен караул, осигурен от Регионален клуб „Традиция“ към Народно читалище „Генерал Владимир Заимов 2013“.

Честването продължи с представяне на пътуващата изложба „Железният полк“, посветена на 140-ата годишнина от сформирането на легендарния 13-и пехотен Рилски полк. Изложбата, дело на Младежки център – Кюстендил и Народно читалище „Генерал Владимир Заимов 2013“, представя кадри от най-въздействащите моменти от тържественото отбелязване на кръглата годишнина на полка.

Празничната програма продължи с концерт на Вокална формация „Неразделни“ при Народно читалище „Братство 1869“ – Кюстендил с ръководител Веселка Петрова.

🇧🇬 Община Кюстендил благодари на всички, които бяха с нас днес!

Заедно почетохме една от най-значимите дати в българската история и отново показахме, че паметта, единството и любовта към България ни събират.

Честит Ден на независимостта!