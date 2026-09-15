Първата книга. Първият учебен ден. Първата стъпка към знанието в Кюстендил

Първата книга. Първият учебен ден. Първата стъпка към знанието.

В навечерието на 15 септември всички 364 първокласници от община Кюстендил получиха специален подарък – книжката „На добър час в първи клас! Маршрути на знанието за първокласниците на град Кюстендил“. Инициативата за създаването на книжката е на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил, а новият ѝ тираж е осигурен от Община Кюстендил. Но вдъхновението за тази книга идва от една по-голяма идея – „Аз обичам моя роден град“, инициатива на кмета на Кюстендил инж. Огнян Атанасов, която поставя Кюстендил в центъра на познанието още от първите учебни години.

„Аз обичам моя роден град“ е учебен час за Кюстендил.

Инициативата е насочена към учениците от I до IV клас и се провежда в часовете на класния ръководител. В тях децата се запознават с историята на Кюстендил, неговите забележителности, културни институции и наследство, както и с видни личности, родени в нашия град.

Идеята е проста, но важна – децата да познават града, в който живеят, да откриват неговата история и богатство и още от първия училищен звънец да изграждат любов и чувство за принадлежност към своя роден град.

„Тази книга е продължение на целенасочената политика на Община Кюстендил да възпитаваме най-малките ни и ценни плодове – децата, в духа на местните традиции, в любов към нашия град и нашата област. Книгата е продължение на инициативата ни „Аз обичам моя роден град“, която ще продължи и през тази година във всички учебни заведения със запознаване на децата с културните институти и дадености на нашия град“, коментира кметът инж. Огнян Атанасов.

📖 Именно тази идея вдъхновява Регионалната библиотека „Емануил Попдимитров“ да създаде книжката „На добър час в първи клас!“

Тя превръща познанието за Кюстендил в интересно и достъпно пътешествие за най-малките – чрез стихотворения, образователни текстове, забавни игри и любопитни истории.

В нея оживяват думите на автори, свързани с детството и Кюстендил – Веса Паспалеева, Георги Струмски, Светла Радкова и Михаил Калдъръмов. Всяка страница е покана към любопитство, знание и обич към родното място. 💛

Така „Аз обичам моя роден град“ – учебният час за любов към Кюстендил, за началото на училищния си път. 📚❤️

Защото любовта към родния град започва с познанието – да знаеш неговата история, да разпознаваш местата и хората, които го правят специален, и да се чувстваш част от него.

🍎 А децата са най-ценният плод на нашето бъдеще.

На 15 септември те ще прекрачат за първи път училищния праг. Нека първата им книга бъде и първа стъпка към откриването на Кюстендил – техния дом, тяхната история и тяхното бъдеще.

🎒📚 На добър час, първокласници! Обичайте своя град, откривайте го и бъдете част от неговото бъдеще!