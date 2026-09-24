Започна укрепването и реконструкцията на компрометирания участък от ул. „Хисарлъка“ в Кюстендил

Днес започнаха същинските строително-монтажни дейности по укрепването и реконструкцията на компрометирания участък от ул. „Хисарлъка“ в Кюстендил. Проектът обхваща участък с дължина около 72 метра, като укрепителната конструкция е с дължина 54 метра и достига височина до 5 метра. Проблемът в тази част на улицата съществува повече от 20 години. Под пътното платно има стара суха зидария, която през годините е довела до пропадания и компрометиране на пътната конструкция. През тази година вследствие на обилните снеговалежи и валежи проблемът се е задълбочил, което наложи участъкът да бъде затворен за движение с цел гарантиране безопасността на гражданите.

„Това е участък, който повече от 20 години има проблем. През тази година вследствие на дъждовете проблемът се обостри и сами виждате резултата – защо се наложи улицата да бъде затворена. За мен най-важно е животът и здравето на хората да бъдат запазени. Именно затова предприехме необходимите действия – изработихме проектната документация, получихме разрешение за строеж, осигурихме финансиране и вече преминаваме към реалното изпълнение“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

По думите му укрепването е необходимо не само за възстановяването на самата улица, но и за запазването на важна пътна връзка в града.

„Важно е да укрепим този участък, за да съхраним тази важна пътна артерия. Улица „Хисарлъка“ осигурява достъпа до една от най-развиващите се туристически зони на Кюстендил. Всеки ден към Хисарлъка пътуват жители и туристи, включително организирани групи и автобуси. Затова е важно тази пътна връзка да бъде възстановена и да бъде безопасна. Същото важи и за ул. „Хан Аспарух“, която е една от основните пътни артерии в града и осигурява връзката с района около Кооперативния пазар“, посочи кметът.

За изпълнението на строително-монтажните работи е осигурено финансиране от капиталовата програма на Община Кюстендил.

След изграждането на укрепителната конструкция ще бъде възстановена изцяло пътната конструкция в засегнатия участък.

„Целта ни е не просто да възстановим улицата, а да осигурим трайно и безопасно решение на проблема. Това е инфраструктура, която трябва да служи на хората дългосрочно, а не временно да прикрием последствията от стария проблем“, подчерта инж. Огнян Атанасов.

Кметът благодари на жителите за търпението и разбирането по време на ремонтните дейности. „От три години мандат, като през две от тях работим без приет бюджет. Бюджетът за тази година беше приет едва през септември и това обяснява защо част от ремонтите започват сега, а не напролет, както обичайно се случва. Благодаря на нашите съграждани за разбирането и търпението към неудобствата, които съпътстват ремонтите. Те са необходими, за да имаме по-сигурна и по-добра инфраструктура“, каза още кметът на Община Кюстендил.