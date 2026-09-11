Остава само седмица до Празника на плодородието в Кюстендил

На 18, 19 и 20 септември Кюстендил отново ще празнува богатството на своята земя, традициите, изкуството и местните вкусове. Тази година обаче празникът е специален – отбелязваме 130 години от първото овощарско изложение в България, проведено през 1896 г. именно в Кюстендил. 130 години по-късно продължаваме тази традиция с празник, който събира на едно място земеделски производители, занаятчии, художници, музиканти, деца и гости на града.

Вечерната програма на площад „Велбъжд“:

Петък, 18 септември, от 19:30 ч.

Група „АТЛАС“ ще даде музикален старт на празничния уикенд!

Събота, 19 септември, от 20:00 ч.

Очакваме DJ THEO & FYRE, Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл!

През трите празнични дни ще можете да видите и опитате най-доброто от Кюстендилския край:

„Плодородието в Кюстендилския край“ – художествено аранжирани щандове с плодове и зеленчуци и представяне на разнообразието от ябълкови сортове;

„Цветовете на Кюстендил“ – рисуване под открито небе с участието на професионални кюстендилски художници и ученици от школа „Новите майстори“;

Алея „Живите места в Кюстендилско“;

изложение-базар и демонстрации на местни занаяти;

търговско изложение на занаятчии и земеделски производители от региона и страната;

домашно приготвени зимнини, традиционни храни и напитки;

артистични кътове за отдих и снимки.

За децата също сме подготвили специална програма – арт-ателиета и работилници, Детски карнавал на плодородието, забавна анимация и Олимпийските плодородни игри „Яж, движи се и бъди“.

Защото празникът е за всички, а децата са най-ценният плод на нашето бъдеще.

130 години традиция. Три дни празник. Един Кюстендил – Овощната градина на България.

18–20 септември 2026 г.

Площад „Велбъжд“ и пространството пред ХГ „Владимир Димитров – Майстора“

Заповядайте! Овощната градина на България празнува плодородието