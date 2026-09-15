Първият училищен звънец огласи училищата в Община Кюстендил! Звънът му разля радост и надежда в училищните дворове, които оживяха от цветя, детски усмивки и развълнувани родители и учители. С празнично настроение и много вълнение новата учебна година започна в училищата на Община Кюстендил. За едни този ден е поредната стъпка по пътя на знанието, а за най-малките – първата голяма крачка в училищния живот.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов беше гост на тържественото откриване на новата учебна година в Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ и Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“.

Пред учениците, педагогическия и непедагогическия състав и родителите кметът отправи своето послание:

„Честит първи учебен ден на всички ученици, педагогическия и непедагогическия състав! Пожелавам една най-вече здрава и успешна учебна година!

Да бъде изпълнена с много медали и успехи от състезания и олимпиади!

Нека всички деца на Кюстендил да бъдат горди, че произхождат от град с хилядолетна история, и на всички състезания, в които участват, да прославят училището, в което учат!

На най-малките, които за първи път прекрачват училищния праг, пожелавам да бъдат смели, любознателни и да не спират да мечтаят!

На добър час!“

В навечерието на 15 септември всички 364 първокласници от община Кюстендил получиха специален подарък – книжката „На добър час в първи клас! Маршрути на знанието за първокласниците на град Кюстендил“. 📖❤️

Инициативата за създаването на книжката е на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил, а новият ѝ тираж е осигурен от Община Кюстендил.

С книжката най-малките кюстендилски ученици ще могат да направят своите първи любопитни „маршрути“ към знанието, откривайки интересни факти за историята, културата и забележителностите на своя роден град.

📚🎒 На добър час на всички ученици, учители и родители!

Нека новата учебна година бъде изпълнена с много знания, приятелства, усмивки и успехи!