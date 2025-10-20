Община Кюстендил отбеляза 140 г. от създаването на Рилския пехотен полк

Община Кюстендил и Народно читалище „Ген. Вл. Заимов – 2013“ – Кюстендил тържествено отбелязаха 140-годишнината от създаването на 13-ти Рилски пехотен полк. Честванията започнаха с поднасяне на цветя пред паметника „Булаир“ в знак на дълбока признателност към героите отдали живота си за Родината.

„За мен е огромна чест в навечерието на 140-годишнината от създаването на 13-ти Рилски пехотен полк , да бъда тук сред вас като кмет на Община Кюстендил, като патрон на честванията и не на последно място – като потомък на подофицер от славния 13-ти Рилски полк, с чийто орден за храброст съм закичен днес на ревера си.“

С тези емоционални думи кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов, откри официално събитията, посветени на юбилея на един от най-славните военни символи на града.

„Този полк е участвал в едни от най-важните битки, водени от българската армия след Освобождението. Сред тях е и героичната битка при Булаир – битка, достойна да бъде поставена редом с тази при Сливница. Благодарение на подвига и себеотрицанието на нашите прадеди, България е записала още една златна страница в своята история“, посочи още кметът на Кюстендил.

🇧🇬Честванията ще продължат през цялата година с различни инициативи, посветени на паметта и славата на 13-ти Рилски пехотен полк.