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Пенсионерските клубове в Кюстендил отбелязаха Международния ден на възрастните хора

02 октомври 2026, 20:54 часа 634 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Кюстендил
Пенсионерските клубове в Кюстендил отбелязаха Международния ден на възрастните хора

С много настроение, музика и усмивки възрастните хора от пенсионерските клубове в Община Кюстендил отбелязаха Международния ден на възрастните хора – 1 октомври. Празникът събра хората от третата възраст заедно, за да споделят хубавите моменти, да се видят с приятели и да се насладят на специално подготвената програма.

Гости на тържеството бяха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов.

Сърдечни пожелания към всички присъстващи отправи кметът инж. Огнян Атанасов, който им пожела преди всичко здраве, усмивки и още много щастливи мигове с любимите хора.

„Желая Ви да бъдете здрави, да бъдете усмихнати и да се радвате на децата, внуците и правнуците си. Пазете доброто настроение и бъдете все така активни и жизнени. Весел празник!“, поздрави пенсионерите инж. Огнян Атанасов.

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Благодарност за вниманието и подкрепата към хората от третата възраст изрази председателят на Общинската организация на Съюза на пенсионерите в Кюстендил Малинка Чингарска.

„Г-н Атанасов широко е отворил сърцето си към пенсионерите и винаги е насреща, когато имаме нужда от него“, подчерта Малинка Чингарска.

Празничното настроение продължи с музикални изпълнения и любими песни, които превърнаха деня в истински празник. Специалният музикален подарък от кмета инж. Огнян Атанасов допълни доброто настроение и донесе още много усмивки и емоции.

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Община Кюстендил
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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