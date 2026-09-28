ТЕЦ "Бобов дол" отново спря работа

ТЕЦ "Бобов дол" спря работа за пореден път - нещо, което се случва често през последните два месеца. Засега причините не са ясни, като няма официална информация за ситуацията.

Единственото, което се знае е, че единият от блоковете е в цялостен планиран ремонт, който трябваше да завърши през септември.

Запознати твърдят, че този път спирането заради цените на електроенергията на борсите.

Още: Екосдружение атакува ТЕЦ "Бобов дол" с жалба до ЕК

Че централата не работи, се разбира и от видеокамерата, която от планината в съседство излъчва онлайн денонощно за ситуацията в района. С четири камери следи за замърсявания и местното екосдружение "Зa Разметаница", каза активистката Даниела Тонева.

"Три станции за прах - Баланово, Шатрово и Големо село срещу кметството, и една срещу комините, която мери газове, която обаче по никакъв начин не се връзва с отчета на ТЕЦ "Бобов дол". Показателите между станцията в Големо село, която мери газове, и автоматичната измервателна станция на ТЕЦ-а, нямат никакво съответствие. Нашата, която е в Големо село, отчита прах, но не отчита стойностите на серния и на азотния диоксид", коментира тя пред БНР.

От сдружението изпратиха сигнал до ЕК в Брюксел за честите замърсявания и наложените санкции на ТЕЦ-а край Големо село. Вече е получен отговор, че е даден ход на постъпилата жалба сигнал, добави екоактивистката Тонева.

ТЕЦ "Бобов дол" е спрян от 2 седмици: Има яснота кога ще заработи отново