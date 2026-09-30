50 години любов: Община Кюстендил събира семейни двойки, празнуващи половин век заедно

50 години заедно – любов, която времето не променя. За трета поредна година Община Кюстендил ще събере семейни двойки, които през 2026 г. отбелязват половин век съвместен живот, в тържествената церемония „Златна сватба“. По инициатива на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов красивата традиция продължава и тази година с празник, посветен на любовта, семейството и годините, споделени ръка за ръка.

Тържествената церемония ще се състои на 21 ноември 2026 г. от 12:00 часа в „Обреден дом“ – Кюстендил – точно в деня, в който Православната църква отбелязва Въведение Богородично – Деня на православната християнска младеж и семейство.

Това придава на празника още по-специален смисъл – в деня, посветен на семейството, Община Кюстендил ще отдаде почит на двойките, които вече 50 години споделят живота си, своите радости и трудности, своите мечти и надежди.

Тържеството ще се проведе на мястото, където преди половин век тези семейства са си казали своето заветно „Да“.

И днес, 50 години по-късно, те ще прекрачат отново прага на обредната зала – този път като двойки, извървели дълъг общ път, създали своите семейства, отгледали деца и внуци и съхранили най-важното – човека до себе си.

„Златната сватба“ е празник на любовта, която не се измерва само с годините, а с всичко, което двама души са преживели и изградили заедно. Тя е празник на доверието, търпението, прошката, грижата и подкрепата – на онези малки и големи жестове, които превръщат едно „Да“ в семейство и едно семейство – в дом.

„Златната сватба“ вече се превърна в един от най-емоционалните празници на Община Кюстендил – ден, в който на преден план са любовта, споделеният живот и хората, доказали, че истинската връзка се изгражда с години, с доверие, търпение и грижа един за друг. Половин век заедно е история, която заслужава да бъде разказана, почетена и споделена с поколенията.

📩 Индивидуални покани от името на кмета на Община Кюстендил ще бъдат изпратени до всички семейства, сключили граждански брак през 1976 година.

Община Кюстендил приканва и двойките, които празнуват своята 50-годишнина от сключването на граждански брак, но не са получили покана, да се свържат с ОП „Обреден дом“ – Кюстендил на телефон 089 677 5745