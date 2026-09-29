Откриха обновената сграда на "Старата полиция" в Кюстендил

Една от знаковите сгради на Кюстендил – "Старата полиция", построена през 1912 г. за известния кюстендилски банкер Даме Бойчев, отново отвори врати, възстановена в своята архитектурна красота и съхранила духа на повече от век история.

Официално днес бе открита обновената сграда на ул. "Демокрация" №15, която след извършения основен ремонт и въведените мерки за енергийна ефективност ще бъде предоставена за нуждите на разследващите полицаи от ОДМВР – Кюстендил.

Лентата на обновената сграда прерязаха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и директорът на ОДМВР – Кюстендил старши комисар Васил Йоцов. Негово Преосвещенство епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит, отслужи водосвет за здраве, благополучие и успех на всички, които ще работят в обновената сграда.

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В продължение на години в сградата са се помещавали структури на МВР, Следствието и Прокуратурата, което ѝ дава и познатото на поколения кюстендилци име – "Старата полиция".

Снимка: Община Кюстендил

"Една от най-емблематичните сгради в град Кюстендил, построена през далечната 1912 г. за банкера Даме Бойчев. 115 години по-късно тази емблематична сграда заживява нов живот и отново става емблема на нашия град." С тези думи кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта значението на извършеното обновяване. Той уточни, че сградата е възстановена със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, като са обновени както фасадите и интериорът, така и всички основни инсталации.

Изпълнени са мерки за енергийна ефективност, включително вътрешна топлоизолация, подмяна на дограмата и изграждане на нова отоплителна инсталация, както и нови електрически и ВиК инсталации. При обновяването е запазена автентичната визия на сградата – външната дървена дограма е съхранена, а орнаментите по фасадата са възстановени в оригиналния им вид.

Снимка: Община Кюстендил

Кметът изрази благодарност за предоставеното по Националния план за възстановяване и устойчивост финансиране, както и към Министерството на вътрешните работи за средствата, вложени във вътрешното обзавеждане и оборудване на сградата.

Обновяването на "Старата полиция" има значение не само за създаването на по-добри условия за работа на служителите на ОДМВР – Кюстендил, но и за съхраняването и развитието на архитектурния облик на града. "Тази сграда е една от ценните части на архитектурното наследство на Кюстендил. Заедно с останалите исторически сгради в централната градска част тя допринася за характерния облик и атмосфера на нашия град", подчерта инж. Атанасов.

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Той припомни, че при посещението на представители на Европейската асоциация на историческите термални градове (EHTTA), на която вече сме член, сградата е направила силно впечатление като част от историческата архитектурна среда на Кюстендил. "Съчетана с другите сгради, които са със същия архитектурен стил, се получава една много добра синергия", посочи кметът.

"За мен е чест и благодаря на кмета и на общинското ръководство, че такова бижу ще бъде предоставено за нуждите на разследващите полицаи в ОДМВР – Кюстендил. Много сме благодарни за ремонта. Нашите служители ще имат едни от най-добрите условия за работа в България. Огромно благодаря!" С тези думи директорът на ОДМВР – Кюстендил старши комисар Васил Йоцов изрази благодарност за извършеното обновяване и за предоставянето на сградата за нуждите на служителите.