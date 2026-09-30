Община Кюстендил осигурява безплатни занимания за деца и ученици

Община Кюстендил и ЦПЛР – ОДК – Кюстендил осигуряват безплатни образователни занимания за децата и учениците от общината, като им дават възможност да надграждат знанията си и да развиват своите интереси и умения.

Сред възможностите, които децата могат да изберат, са:

📐 Школа по математика – за ученици от 1 до 4. клас;

🇬🇧 Школа по английски език „English World“;от 1 до 12 клас

🇨🇳 Клуб по китайски език; от 1 до 12 клас

✍️ Клуб по творческо писане „Диване“ – подготовка за НВО по български език и литература след 5 клас;

📰 Клуб по журналистика „Гласът на ОДК – детски медиен съвет“;

🌱 Екоклуб „Бъдеще в зелено“;

🎯 Клуб по кариерно ориентиране и консултиране.

📌Четири нови възможности за учениците

През тази учебна година към традиционните занимания в ЦПЛР – ОДК са добавени четири нови възможности, насочени към допълнителната подготовка и развитието на ключови знания и умения – математика, английски език, български език и китайски език.

„Задачата, която поставих, беше много проста – освен традиционните клубове, които има в ЦПЛР, да бъдат създадени и нови, които са важни за подготовката на учениците.

📍Първата нова възможност е школата по математика за деца от 1. до 4. клас. Това е възможност учениците, които имат желание да надграждат знанията си, да получат допълнителна подготовка напълно безплатно в ЦПЛР – ОДК.

📍Втората е школата по английски език, в която ученици от 1. до 12. клас могат да надграждат знанията си извън учебните часове. Английският език е един от най-широко използваните езици в света и целта ни е децата от Кюстендил да имат възможност да развиват своите умения.

📍Създадохме и клуб „Диване“, който ще подготвя ученици от 5. до 7. клас за Националното външно оценяване по български език и литература след 7. клас.

📍Четвъртата нова възможност е изучаването на китайски език. Община Кюстендил сключи споразумение с Институт „Конфуций“, който предоставя преподавател за безплатно обучение на деца от 1. до 12. клас. За по-големите ученици е препоръчително да имат базови познания по английски език, което ще улесни обучителния процес“, каза кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Кметът подчерта, че достъпът до качествено допълнително обучение трябва да бъде възможност за всяко дете, независимо от финансовите възможности на неговото семейство.

„За мен като кмет на Община Кюстендил е изключително важно децата, които живеят на територията на общината, да имат възможност да получат добра подготовка – езикова, математическа и по български език и литература, за да могат да развиват своите знания и умения и да имат по-добри възможности за бъдещето си. И най-важното – това обучение е напълно безплатно.

Напълно съм наясно, че в тези трудни времена има родители, които искат да осигурят допълнителна подготовка на своите деца, но не винаги имат финансовата възможност. Не всеки може да си позволи частни уроци по английски език, математика или български език, а за китайски език възможностите са още по-ограничени. Затова искаме тези знания да бъдат достъпни за всички деца в Кюстендил“, заяви инж. Атанасов.

📚 Всички обучения са безплатни, а повече информация за условията за записване и графика на заниманията е публикувана на сайта на ОДК – Кюстендил.