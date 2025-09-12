Където вкусът е традиция: В Черни Вит ще се проведе петото издание на „Празника на домашните сирена“.

Специални гости и участници

Филип Ондрушек (Австрия)

Забележителен готвач, архитект и пътешественик, съчетава изискана кухня, естетика и уважение към природата. Работил е в престижни ресторанти по света: Central (Перу), Bórago (Чили), Кокс (Фарьорски острови), Амадор (Австрия – 3\* „Мишлен“), Нарисава (Япония), Azurmendi (Испания) и други. Автор на концепцията **ZERO8**, креативни концепции за ресторанти, посолства и образователни семинари.

Марияна Беличовска

Майстор на хляба с квас и печива с естествени закваски. Носител на награди от международни конкурси и автор на блога *Mariyana's Bread*.

Марин Лесев

Посветил над 30 години на изучаването и популяризирането на българската кухня. Собственик на най-голямата колекция от кулинарни издания, ръкописи и предмети в България. Автор на 12 фототипни издания „Автентична българска кухня“.

Даниил Перваченко

Инженер и майстор на сирена от Украйна. Разработил над 100 световни рецепти за домашно приготвяне на сирена и 4 авторски вида. Конструира машини за домашно производство на сирене.

Задруга Овчеполка (Северна Македония)

Сдружение от 50 члена и 15 000 овце, с фокус върху традиционни храни и развитие на туризма. Представят традиционни сирена и един от най-вкусните айвари на Балканите.

Ивайло Иванов Симеонов

Представя мляко и сирене от магарешко мляко, посветен на опазването на магарето като изчезващ вид.

Александра Суонсън и Елена Николова

Водят работилници „сирене с хляб“. Александра – хляб с квас, Елена – занаятчийски сирена.

Ивайло Йорданов („Родопа Милк“)

Налага качествени родопски сирена и вино на пазара, стимулирайки запазването на традициите.

Стефанка Любомирова

Представя „ПриРодата“ – ръчно изработени козметични продукти и сапуни от билки и козе мляко.

Даниела Петкова

Продължава традицията на мелницата в с. Ореховица и произвежда брашно по автентични технологии.

Надя Панайотова

Представя Nadia’s Saffron – висококачествен шафран със сертификати и международни отличия.

Рени Андонова

Малка ферма и семеен хотел „Стопаните“ – сирене, кашкавал, катък и халуми.

Донка и Александър (Бели Осъм)

Майстори на троянската керамика – съдове за бавно зреещо сирене и традиционни ястия.

Росен Чакъров

Кулинарен експерт, автор на проекта Живодарѣ – кулинарни истории на две колела.

Валери Нешов

Популяризатор на регионални деликатеси, създател на KROKMACH и Chef Valeri Neshov.

Кирол Кирев и Добринка Делчева

Издирват и запазват традиции от Хасковския край. Представят авторски сирена, включително с черен кимион.

Цветан Димитров

Открил и възродил традицията на Зеленото сирене от Черни Вит. Провежда обучения, семинари и дегустации.

И още много участници, които ще представят кулинарни и занаятчийски продукти от България и Балканите.