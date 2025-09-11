Войната в Украйна:

Болницата в Троян търси лекари

11 септември 2025, 10:45 часа 352 прочитания 0 коментара
Болницата в Троян търси лекари

Многопрофилната болница „Д-р Георги Стоев – Шварц“ (МБАЛ) в Троян търси лекари с различни специалности и медицински сестри за всички свои отделения. Това съобщи за БТА д-р Теодора Вълковска, управител на лечебното заведение. Болницата се нуждае от кардиолог, гастроентеролог, пулмолог, гинеколози, педиатри, нефролог, рентгенови лаборанти, медицински сестри и всякакви други медицински специалисти.

ОЩЕ: Дариха модерно оборудвана линейка на болницата в Търговище

Няма медици

"Какъвто и специалист да дойде, ще бъде назначен веднага, без замисляне", подчерта тя. По думите ѝ около 80% от болничния персонал е в пенсионна възраст, като има отделения, които изцяло се крепят на труда на пенсионери. Като пример даде детското отделение, в което и трите педиатърки са в пенсионна възраст, а сестрите са над 70-годишни.

Със съдействието на Общината болницата има възможност да осигури жилище за постъпващите медицински специалисти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

МБАЛ - Троян е здравно заведение, което предлага лечение, диагностика и медицинска помощ в голяма част от сферите на съвременната медицина. За годините на своето съществуване, болницата за активно лечение бележи развитие не само по отношение на медицинските процедури, които предлага, но и на техниката, с която разполага, посочи управителят. Предстои допълнително обогатяване на наличната техника, благодарение на участие в съвместен проект с Медицински университет – Плевен.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
болница Троян лекари информация 2025
Още от Ловеч
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес