Болницата в Троян търси лекари

Многопрофилната болница „Д-р Георги Стоев – Шварц“ (МБАЛ) в Троян търси лекари с различни специалности и медицински сестри за всички свои отделения. Това съобщи за БТА д-р Теодора Вълковска, управител на лечебното заведение. Болницата се нуждае от кардиолог, гастроентеролог, пулмолог, гинеколози, педиатри, нефролог, рентгенови лаборанти, медицински сестри и всякакви други медицински специалисти.

Няма медици

"Какъвто и специалист да дойде, ще бъде назначен веднага, без замисляне", подчерта тя. По думите ѝ около 80% от болничния персонал е в пенсионна възраст, като има отделения, които изцяло се крепят на труда на пенсионери. Като пример даде детското отделение, в което и трите педиатърки са в пенсионна възраст, а сестрите са над 70-годишни.

Със съдействието на Общината болницата има възможност да осигури жилище за постъпващите медицински специалисти.

МБАЛ - Троян е здравно заведение, което предлага лечение, диагностика и медицинска помощ в голяма част от сферите на съвременната медицина. За годините на своето съществуване, болницата за активно лечение бележи развитие не само по отношение на медицинските процедури, които предлага, но и на техниката, с която разполага, посочи управителят. Предстои допълнително обогатяване на наличната техника, благодарение на участие в съвместен проект с Медицински университет – Плевен.