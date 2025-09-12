Пакистан под вода: Над 2 млн. души са евакуирани

Повече от два милиона души са евакуирани в провинция Пенджаб в Пакистан, след като наводнения заляха източния регион на страната, съобщиха властите, предаде BBC.

Още 150 000 души са евакуирани в провинция Синд, заяви пред репортери в четвъртък началникът на отдела за управление на бедствията Инам Хайдер Малик, предупреждавайки, че „броят може да нарасне през следващите дни“.

Мусонните дъждове са убили над 900 души в цялата страна от края на юни, според актуализация на Международния медицински корпус в петък.

Климатичните промени влошиха наводненията в Пакистан, тъй като проливните дъждове причиняват преливане на реките. Критиците обаче обвиняват и липсата на правителствени инвестиции в смекчаване на последиците от бедствия , като например по-добри системи за предупреждение и инфраструктура.

Наводненията, които унищожиха големи площи от ферми и къщи, са опустошителни за жителите на Пакистан, 40% от които живеят под прага на бедността.

Много семейства избраха да останат вкъщи, за да защитят имуществото си въпреки рисковете от наводнения, съобщиха жители на засегнатите от наводненията райони на Пенджаб пред BBC миналия месец .

Спасителите трябваше да обикалят от врата на врата, за да преместят селяните и добитъка им с лодки - но този метод е свързан и със собствени рискове, тъй като малките лодки са принудени да се справят със силни течения.

Девет души загинаха във вторник, след като спасителна лодка, превозваща жертви на наводнението, се преобърна в река Инд. Дни по-рано петима души загинаха при подобен инцидент в покрайнините на град Джалалпур Пирвала. ОЩЕ: Потопът продължава: Десетки хиляди са евакуирани в Пакистан