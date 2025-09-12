Войната в Украйна:

Как подобрите работата на чистачките и да се отървете от следи по стъклото

12 септември 2025, 16:30 часа 335 прочитания 0 коментара
Как подобрите работата на чистачките и да се отървете от следи по стъклото

Много собственици на автомобили се сблъскват с влошаване на работата на чистачките на предното стъкло - те започват да скърцат, оставят мръсни следи по стъклото и не почистват добре, а подмяната им с нови не винаги помага.

Защо не е добре да се използва само вода за миене на предното стъкло

Както обясняват експерти, най-често причината се крие в отслабването на силата на затягане на каишките. Структурно, необходимият натиск върху стъклото се създава от метална пружина вътре в лоста. С течение на времето тя се разтяга и престава да осигурява плътен контакт с повърхността. През зимата, особено ако оставите лостовете повдигнати (за да не замръзнат), тази пружина се деформира и отслабва още повече.

Видът на четките също влияе на резултата - рамковите следват по-добре извивката на стъклото при ниска скорост, докато безрамковите са по-стабилни при висока скорост и при студ. Проблемът обикновено се решава чрез пълна подмяна на комплекта, но има много по-лесен начин.

Още: Какво се случва, ако не сменяте антифриза в колата си твърде дълго

Можете да увеличите силата на затягане само за няколко минути, без да сваляте самите чистачки и да използвате прости инструменти, които са под ръка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Отделна пружина за чистачките на предното стъкло рядко се среща в продажба и подмяната ѝ отнема време и усилия, тъй като трябва да свалите чистачката, да използвате инструменти и внимателно да монтирате новата част. Всъщност всичко може да се реши много по-бързо - достатъчно е леко да „натиснете“ старата пружина с импровизирани средства и това ще отнеме само няколко минути.

Още: Трябва ли да се загрява двигателят и през лятото?

Включете сервизния режим на чистачките и свалете гумената част - по-удобно е да работите по този начин. Стигнете до пружината. Вземете пластмасова връзка или парче тел и внимателно навийте два или три оборота.

След такава проста модификация пружината става по-твърда, а гумената част е забележимо по-плътно притисната към стъклото. Ако резултатът е слаб, можете да затегнете още малко, като основното е да не прекалявате.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
Автомобили чистачки поддръжка на кола
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес