Дадоха старт на Туристическия гаранционен фонд

Комисията по туризъм в Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за туризма, които предвиждат създаването на Туристически гаранционен фонд за защита на потребителите на пакетни туристически услуги.

Фондът, чието учредяване се бави от години, ще осигурява финансова защита при несъстоятелност на туроператори. Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че законопроектът цели баланс – защита за туристите, но без излишни тежести за бизнеса.

Според вносителите промените ще повишат доверието в сектора, ще ограничат сивите практики и ще гарантират по-голяма прозрачност в управлението.

