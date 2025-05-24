24 май в Тетевен - Празник на духа и знанието

На 24 май, когато отбелязваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, вълнението и приятните емоции в град Тетевен се усещаха още от най-ранните часове, въпреки дъждът и лошото време. Тържественият ден започна с традиционното шествие, в което взеха участие възпитаници от училищата и детските градини в общината. В него се включиха още - кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметовете Тони Стоев и Борис Врабевски, председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, учители, читалищни дейци и граждани. Шествието започна по главната пешеходна улица на града и продължи до пл. „Сава Младенов“.

Там се състоя тържествена церемония, на която всички присъстващи бяха поздравени от д-р Бояджиева и директора на НПГГСД "Сава Младенов" - инж. Златина Каталиева. Кметът на Тетевен връчи и почетни грамоти на отличени учители от училищата и детските градини в общината за приноса им в развитието на образователното дело.

Днес отбелязваме един от най-светлите и вдъхновяващи празници в българския календар – 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Това е ден, който ни изпълва с особена гордост и чувство на национално самочувствие, защото именно чрез словото, чрез знанието, чрез книжовността, българският народ е устоял през вековете. Това каза кметът на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева в празничното си слово.

На този ден, отдаваме почит и към всички онези, които са продължили и развили делото на светите братя – учителите, книжовниците, будителите, писателите, артистите, читалищните и културни дейци. Всички онези, които с упоритост, себеотдаване и вдъхновение са превърнали знанието и културата в мисия и живот, отбеляза още д-р Бояджиева.

Нашите читалища, училища, културни институции и самодейни състави са живото доказателство, че и днес ние носим в сърцата си пламъка на онова, което ни прави народ – език, писменост, идентичност. Ние се гордеем с постиженията на нашите ученици, с труда на нашите учители, с таланта на местните творци, с обичта към родното, което живее в хората от Тетевенския край, каза още кметът.

Програмата продължи с народната певица Николета Николова, която изнесе празничен концерт. В събитието участваха и музикално-танцова школа „Стефанови“, младия гайдар Преслав Христов, ДВГ „Песнопойчета“ при ДГ „Изгрев“ – с. Глогово и гайдарска група от Родопите.

Кметът на Тетевен и директорът на НПГГСД "Сава Младенов" откриха и традиционната изложба-базар, която е позиционирана кабинетите на училището. В нея се включиха 25 производители и занаятчии от цялата община, които представиха ръчно изработени изделия – плетива, дърворезби, изделия от метал, картини, декоративни и художествени предмети и още много други, които разкриват богатството на местните умения и творчески дух. Гражданите и гостите на Тетевен ще имат възможност да разгледат експозицията на 24 и 25 май.