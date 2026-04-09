Наградиха участниците в общинския етап на Международния конкурс "С очите си видях бедата" в Тетевен

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и началникът на пожарната в града - гл. инспектор инж. Николай Христов наградиха участниците от общинския етап на Международния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата". Той се проведе под формата на изложба, а комисия определи победителите. Организатор на този етап бяха РСПБЗН – Тетевен и Община Тетевен.

Авторите на всички рисунки в конкурса получиха подаръци, а отличените на първите три места в двете възрастови групи бяха наградени и с грамоти.

Наградените рисунки в общинския етап се изпращат в регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч за участие в областния етап на конкурса.

Конкурсът „С очите си видях бедата“ е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерство на вътрешните работи с партньорство на Министерство на образованието и науката и Националния дворец на децата. Той е под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия (EUR-OPA) към Съвета на Европа.

Конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с рисковете от бедствия и пожари, както и начините на поведение и действие при тях.

Целите на конкурса са: да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, дейностите на съставните части на Единната спасителна система; да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя; да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда; да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците.

Списък на наградените:

Първа възрастова група от 7 до 10 години:

Георги Тонев Пандурски - 10 години /НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен/ Иванина Павлова Павлова - 10 години /НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен/ Антоан Радославов Щерев - 9 години /ОУ „Христо Ботев“ – с. Глогово/

Втора възрастова група от 11 до 13 години:

Павел Пламенов Матев - 11 години /ОУ „Г. Бенковски“ - с. Черни Вит/ Денислава Данаилова Темелска - 11 години /ОУ „Г. Бенковски“ - с. Черни Вит/ Велизар Руменов Бисеров - 12 години /ОУ „Г. Бенковски“ - с. Черни Вит/