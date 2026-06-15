В село до Тетевен отбелязаха 150-та годишнина от гибелта на двамата Ботеви четници

На 13 юни в местността „Десеткар“, село Черни Вит, се проведе възпоменателно честване по случай 150-та годишнина от героичната гибел на двамата Ботеви четници - капитан Никола Войновски и Илия Пандурски. Събитието се организира всяка година на това място от Кметство Черни Вит и НЧ ,,Христо Смирненски 1925 г.“ – с. Черни Вит.

Приветствие отправи кметът на селото - Цветослава Христова, а поздравителен адрес бе получен от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Сред присъстващите на събитието бяха секретарят на Община Тетевен - Цветелина Стоянова, семейство Ваня и Ташко Делийски - почетни жители на с. Черни Вит, кметът на с. Дивчовото - Атанас Атанасов, жители и гости на село Черни Вит.

Краят на програмата бе сложен от членове на клуб „Традиция“, които с „жива“ картина пресъздадоха последните мигове от живота на капитан Никола Войновски и Илия Милчев Пандурски.

Всички присъстващи отдадоха почит към саможертвата на героите с едноминутно мълчание, след което бяха поднесени цветя пред паметника на героите от името на: Община Тетевен, Кметство Черни Вит и Кметство – Дивчовото, НЧ ,,Христо Смирненски 1925 г.“ – с. Черни Вит, пенсионерски клуб „Три поколения“ - с. Черни Вит, ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит, СВВБ – Тетевен, НД „Традиция“ – Тетевен, „Сдружение за възраждане и европейско развитие на с. Гложене“, граждани.